وزيرة الأسرة تعقد جلستين تشاورتين مع اتحاد الصناعة والتجارة ومنظمة كوناكت حول مشروع قانون عطل الأمومة والأبوّة والوالديّة

عقدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ اليوم الثلاثاء آمال بلحاج موسى، لقاءين مع كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة و كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة كوناكت ، في إطار المشاورات حول مشروع قانون عطل الأمومة والأبوّة والوالديّة .



واجتمعت الوزيرة في الجلسة الأولى مع المدير المركزي للشؤون الاجتماعيّة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة سامي السليني، فيما التقت في الجلسة الثانية مع رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة كوناكت طارق الشريف والوفد المرافق له وبمشاركة اطارات الوزارة .





...





وتمّ خلال اللقاءين تقديم الاحكام الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون مع بيان انعكاساتها الايجابيّة على استقرار الأسرة وتماسكها ودعم قدرة الأبوين على التنشئة السليمة والمتوازنة للأبناء.

كما تمّ بالمناسبة عرض دراسة مقارنة لتجارب عدد من البلدان في هذا المجال وتقديم أبرز نتائج الدراسة المتعلقة باصلاح التشريع الخاص بعطلة الأمومة والوالدية بتونس التي أنجزها الخبير مختار الكوكي بدعم من البنك الدولي.



وأكّدت الوزيرة أنّ مشروع هذا القانون، الذي بادرت بإعداده وزارة الأسرة وفق مقاربة تشاركيّة، يهدف إلى تنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص بما يضمن المساواة وعدم التمييز في الحقوق ويدْعَم التّعاون بين الوالدين في رعاية الأطفال وحمايتهم ويساهم في الحفاظ على الأسرة. وأضافت أن مشروع القانون سيعزّز المكاسب التشريعيّة للأسرة التونسيّة ويقترح إضافات نوعيّة هامة بخصوص إسناد عطل الأمومة والأبوّة والوالديّة وراحة الرضاعة بهدف تأمين حماية أفضل للأمومة وتعزيز دور الآباء في الواجبات داخل الأسرة وتوفير بيئة أسريّة أفضل لتنشئة الطفل.



وتمّ خلال اللقاءين تقديم الاحكام الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون مع بيان انعكاساتها الايجابيّة على استقرار الأسرة وتماسكها ودعم قدرة الأبوين على التنشئة السليمة والمتوازنة للأبناء.كما تمّ بالمناسبة عرض دراسة مقارنة لتجارب عدد من البلدان في هذا المجال وتقديم أبرز نتائج الدراسة المتعلقة باصلاح التشريع الخاص بعطلة الأمومة والوالدية بتونس التي أنجزها الخبير مختار الكوكي بدعم من البنك الدولي.وأكّدت الوزيرة أنّ مشروع هذا القانون، الذي بادرت بإعداده وزارة الأسرة وفق مقاربة تشاركيّة، يهدف إلى تنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص بما يضمن المساواة وعدم التمييز في الحقوق ويدْعَم التّعاون بين الوالدين في رعاية الأطفال وحمايتهم ويساهم في الحفاظ على الأسرة. وأضافت أن مشروع القانون سيعزّز المكاسب التشريعيّة للأسرة التونسيّة ويقترح إضافات نوعيّة هامة بخصوص إسناد عطل الأمومة والأبوّة والوالديّة وراحة الرضاعة بهدف تأمين حماية أفضل للأمومة وتعزيز دور الآباء في الواجبات داخل الأسرة وتوفير بيئة أسريّة أفضل لتنشئة الطفل.