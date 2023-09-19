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سيدي بوزيد: اتلاف كميات من مادتي "الزقوقو" و"الدرع" غير صالحة للاستهلاك

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 18:53 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تم اتلاف كميات من مادتي "الزقوقو" و"الدرع" غير صالحة للاستهلاك وتحتوي على سموم الفطريات "Aflatoxines" بسيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد المكلف بتسيير الادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يوسف حمدوني صحفي وكالة تونس افريقيا للانباء.

وبين حمدوني أن هذا النشاط يتنزل في اطار الحملة التي تقوم بها إلادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمراقبة وحدات إنتاج ونقاط بيع "الزقوقو" والفواكه الجافة استعدادا للمولد النبوي الشريف، حيث تم حجز كميات تقدر ب 50 كلغ وأتلافها بعد استكمال الإجراءات القانونية.

...

واوضح ثبت، على اثر أخذ عيّنات للقيام بالتحاليل المخبرية اللازمة من المواد المحجوزة، احتواء بعض العينات على سموم الفطريات "aflatoxines" التي تشكّل خطرا على صحة المستهلك.

يذكر أن فرق مراقبة من الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تواصل، بالاشتراك مع الشرطة البلدية، حملة مراقبة لوحدات انتاج ونقاط بيع منتوجات "الزقوقو" والفواكه الجافة بمختلف المعتمديات، لما تشهده هذه المنتوجات من اقبال كبير تزامنا مع المولد النبوي الشريف.


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