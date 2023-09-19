الرابطة المحترفة الأولى: تعيين مباريات الجولة الخامسة

في ما يلي تعيين مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:

السبت 23 سبتمبر

المجموعة الأولى

في ملعب قفصة المعشب:



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القوافل الرياضية بقفصة - المستقبل الرياضي بسليمان ( 15:30 س )

في ملعب بن قردان الاصطناعي

الاتحاد الرياضي ببنقردان - الأولمبي الباجي ( 15:30 س )

النجم الرياضي الساحلي ( معفى)



الأحد 24 سبتمبر

المجموعة الأولى

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي - الملعب التونسي ( 15:30 س )



المجموعة الثانية

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي الرياضي البنزرتي - الاتحاد الرياضي بتطاوين ( 15:30 س )

الملعب يحدد لاحقا

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي بالمتلوي ( 15:30 س )

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي - الترجي الرياضي التونسي ( 15:30 س )

المستقبل الرياضي بالمرسى (معفى)