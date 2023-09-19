الرابطة المحترفة الأولى: تعيين مباريات الجولة الخامسة

في ما يلي تعيين مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:
السبت 23 سبتمبر
المجموعة الأولى
في ملعب قفصة المعشب:
السبت 23 سبتمبر
المجموعة الأولى
في ملعب قفصة المعشب:
القوافل الرياضية بقفصة - المستقبل الرياضي بسليمان ( 15:30 س )
في ملعب بن قردان الاصطناعي
الاتحاد الرياضي ببنقردان - الأولمبي الباجي ( 15:30 س )
النجم الرياضي الساحلي ( معفى)
الأحد 24 سبتمبر
المجموعة الأولى
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - الملعب التونسي ( 15:30 س )
المجموعة الثانية
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي - الاتحاد الرياضي بتطاوين ( 15:30 س )
الملعب يحدد لاحقا
الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي بالمتلوي ( 15:30 س )
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي - الترجي الرياضي التونسي ( 15:30 س )
المستقبل الرياضي بالمرسى (معفى)
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