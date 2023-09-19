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وزير الشؤون الخارجية يتحادث مع وكيل الأمين العام لعمليات السلام لمنظّمة الأمم المتّحدة

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 08:44 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، الإثنين بمقرّ المنظمة الأممية، مع وكيل الأمين العام لعمليات السلام لمنظّمة الأمم المتّحدة جان بيير لاكروا، وفق بلاغ للخارجية.

وجدّد المسؤول الأممي الإعراب عن تقديره لدورتونس التاريخي في حفظ الأمن والسّلم الدّوليين، وارتياحه لمستوى التعاون بين تونس والأمم المتّحدة في هذا المجال، مشيدا بحرفية وكفاءة الإطارات العسكرية والأمنية التونسية المشاركة فيها.
كما أبدى استعداد منظّمة الأمم المتّحدة وانفتاحها لمزيد دعم هذا التعاون وتوسيع آفاقه.
...

من جانبه، أكّد الوزير على أنّ إسهامات تونس في حفظ وتحقيق وبناء السلام في مختلف مناطق النزاعات، يتنزّل في إطار ثوابت سياستها الخارجية، مجّددا استعدادها لمواصلة الإضطلاع بهذا الدور وبأن تكون شريكا ملتزما وموثوقا به في مجال عمليات حفظ السلام الأممية.
واستعرض الوزير، مع وكيل الأمين العام والوفد المرافق له، مختلف البعثات الأممية التي تشارك فيها تونس حاليا، مشيرا إلى حرص السلطات التونسية على توفير أعلى درجات التدريب والتكوين والجاهزيّة للقوات المشاركة في عمليات السلام.
ويشارك وزير الشؤون الخارجية في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك من 18 إلى 23 سبتمبر الجاري.



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