3 أطفال من مراكز الاعلاميّة الموجّهة للطفل يتوجون بميداليات في المسابقة الوطنيّة في البرمجة البصريّة

توّج ثلاثة أطفال من مراكز الاعلاميّة الموجّهة للطفل بميداليات في اطار المسابقة النهائيّة للدورة الثانية للمسابقة الوطنيّة في البرمجة البصريّة يومي 10 و11 سبتمبر الجاري بولاية نابل، حسب ما أعلنت عنه وزارة الاسرة والمرأة ولطفولة وكبار السن اليوم الاثنين.



وقد تُوّج الطفل أمين بن الفقيه بالميداليّة الذهبيّة عن المركز الجهويّ للاعلاميّة بنابل وتحصّل الطفل زكرياء الغربي على الميداليّة الفضيّة عن المركز الجهويّ للاعلاميّة بسليانة، في حين آلت الميدالية البرنزية للطفل أحمد خودي عن المركز الجهوي للاعلاميّة بقابس.وترشّح للدورة الثانية لهذه المسابقة 66 طفلا منهم 25 من أطفال مراكز الاعلاميّة الموجّهة للطفل بمختلف ولايات الجمهوريّة.





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يذكر ان المسابقة من تنظيم الجمعيّة التونسيّة للمعلوماتيّة والمعهد الفرنسيّ بالتعاون مع المركز الوطنيّ للإعلامية الموجّهة للطفل .



