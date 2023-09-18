الأسبوع التحسيسي حول "التنقل المستدام بصفاقس" من 18 إلى 24 سبتمبر 2023

انطلق اليوم الإثنين، الأسبوع التحسيسي حول "التنقل المستدام بصفاقس" والذي يتواصل إلى غاية يوم 24 سبتمبر الجاري، وذلك ببادرة من بلديّتي صفاقس والشيحية.



وأفاد رياض الحاج طيب، وهو المدير العام ببلدية صفاقس، المشرف على المشروع، خلال ندوة صحفية انعقدت مساء اليوم، بقصر بلدية صفاقس، لتسليط الضوء على برنامج التنقّل المستدام بصفاقس، أن "هذا الأسبوع التحسيسي يندرج في إطار مشروع التنقل النشيط والذكي بصفاقس الذي تم الشروع فيه منذ 2017 ليتواصل إلى غاية 2030، بكلفة جملية تقدر ب17 مليون دينار، منها قرابة 8 ملايين دينار، هبة من الإتحاد الأوروبي، ممّا سيمكن المدينة خلال السنوات الأربع القادمة، من الانتقال إلى منظومة تنقّل أكثر استدامة".



وأفاد رياض الحاج طيب، وهو المدير العام ببلدية صفاقس، المشرف على المشروع، خلال ندوة صحفية انعقدت مساء اليوم، بقصر بلدية صفاقس، لتسليط الضوء على برنامج التنقّل المستدام بصفاقس، أن "هذا الأسبوع التحسيسي يندرج في إطار مشروع التنقل النشيط والذكي بصفاقس الذي تم الشروع فيه منذ 2017 ليتواصل إلى غاية 2030، بكلفة جملية تقدر ب17 مليون دينار، منها قرابة 8 ملايين دينار، هبة من الإتحاد الأوروبي، ممّا سيمكن المدينة خلال السنوات الأربع القادمة، من الانتقال إلى منظومة تنقّل أكثر استدامة".

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وأوضح المصدر ذاته "أن مشروع التنقل النشيط والذكي بصفاقس، يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمتساكنين التابعين لبلديتي صفاقس والشيحية، من خلال إعداد أمثلة مرورية ومخططات للتنقل النشيط للمترجلين والدراجين، واستعمال التقنيات المتطورة والذكية لإحكام التصرف في حركة المرور، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجال التنقل المستدام مع المدن التونسية، عن طريق الجامعة الوطنية للبلديات التونسية مع مدن الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، عن طريق منظمة المدن المتوسطية ".



وأضاف أنه "سيتم في إطار هذا المشروع، إعداد وتنفيذ مشاريع مبتكرة في التنقل المستدام، تشمل تركيز محطة فولطاضوئية بنسبة تقدم في الأشغال ناهزت 10 بالمائة، ودعم استعمال العربات الكهربائية وتهيئة شبكة من المسارات الخاصة بالمترجلين وبمستعملي الدراجات الهوائية وبالحافلات، إلى جانب تركيز محطات لكراء الدراجات، في إطار شراكة يين القطاع العام والخاص، وتهيئة مسارات للأشخاص وللدراجات بطريق الكازينو، ودعم النقل العمومي، بما يتيح إمكانية تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤثر سلبا على البيئة، فضلا عن تنظيم يوم دون سيارات للتحسيس بضرورة اعتماد أنماط بديلة للتنقل تكون مقتصدة وغير ملوّثة لإنجاح الانتقال إلى منظومة تنقل مستدامة في أفق سنة 2030".



وفي تدخله، ثمّن معز برك الله، النائب بمحلس نواب الشعب عن صفاقس المدينة، مشروع "التنقّل النشيط والذكي بصفاقس"، مشددا على ضرورة العمل على تطوير مشاريع القوانين في هذا المجال، من أجل الانتقال من التنقل السلبي إلى التنقل النشيط والذكي"، وفق تقديره.



ويشمل برنامج أسبوع التنقل المستدام بصفاقس، الذي ارتأت بلديتا صفاقس والشيحية هذه السنة تمديده بأسبوع، أي من 18 إلى 24 سبتمبر، المشاركة والتدخل في برامج بإذاعة صفاقس حول التنقل المستدام من 19 إلى 24 سبتمبر، وتنظيم يوم 20 سبتمبر، تظاهرة حول دعم التنقل بالمشي على الأقدام، بالتعاون مع جمعية "كلنا نمشيو" ببلدية صفاقس وجمعية "الشيحية بشبابها" ببلدية الشيحية، تليها في اليوم الموالي ندوة حول "التنقل الكهربائي" بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.



وسيتم يوم 22 سبتمبر، تنظيم ندوة حول التنقل النشيط بمقر بلدية الشيحية، تتخللها تظاهرة "تبسكيلة في المدينة" ببلدية صفاقس، بالتعاون مع جمعية نادي الدراجات بصفاقس وجمعية رابطة الأجيال ببلدية الشيحية، وسيقع في اليوم الذي يليه تنظيم معرض وسط مدينة صفاقس، لعرض منتجات مؤسسات خاصة، مختصة في مجال التنقل والبيئة.



ويختتم أسبوع التنقل المستدام بصفاقس، يوم 24 سبتمبر، بتنظيم يوم دون سيارات، بوسط بلديتي صفاقس والشيحية وذلك من الثامنة صباحا إلى منتصف النهار.



يُذكر أن صفاقس كانت سبّاقة على المستوى الوطني في تنظيم يوم دون سيارات ويرجع ذلك إلى سنة 2014، وقد شهدت هذه التظاهرة مشاركة قياسية على مدى السنوات الماضية.