تصفيات كأس إفريقيا سيدات المغرب 2024:المنتخب التونسي يواجه النيجر ذهابا وايابا في سليمان يومي 22 و 26 سبتمبر الجاري

تواجه سيدات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في إطار الدور التمهيدي الأول للتصفيات الترشيحية لكأس الأمم الأفريقية سيدات المغرب 2024، منتخب النيجر ذهابا وايابا بالملعب البلدي بسليمان يومي 22 و 26 سبتمبر 2023 على الساعة الرابعة مساء (س16) .

وقد وجه المدرب الوطني سمير الاندلسي الدعوة الى 23 لاعبة وهن : ياسمين الجماعي - شيراز بن علي-سليمة جبراني- آية بالحاج - آية ماجري -نجلاء حراثي- غادة عيادي -شيماء عباسي -هناء حمدي -صابرين اللوزي-قمر لموز -شيرين لمطي - مريم حويج - رانية عوينة -صابرين ماماي -آية قزاحي- ياسمين كلاعي -منال بن محمد - سلمى زمزم -شيماء بن محمد- إبتسام بن محمد-رمال عبود-ذكرى محفوظ.

وسيتضمن هذا التربص الاعدادي الثاني سبع حصص تدريبية ستدور بين الملعب الفرعي برادس و الملعب البلدي بسليمان .

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