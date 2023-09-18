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تصفيات كأس إفريقيا سيدات المغرب 2024:المنتخب التونسي يواجه النيجر ذهابا وايابا في سليمان يومي 22 و 26 سبتمبر الجاري

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 17:32 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تواجه سيدات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في إطار الدور التمهيدي الأول للتصفيات الترشيحية لكأس الأمم الأفريقية سيدات المغرب 2024، منتخب النيجر ذهابا وايابا بالملعب البلدي بسليمان يومي 22 و 26 سبتمبر 2023 على الساعة الرابعة مساء (س16) .
وقد وجه المدرب الوطني سمير الاندلسي الدعوة الى 23 لاعبة وهن : ياسمين الجماعي - شيراز بن علي-سليمة جبراني- آية بالحاج - آية ماجري -نجلاء حراثي- غادة عيادي -شيماء عباسي -هناء حمدي -صابرين اللوزي-قمر لموز -شيرين لمطي - مريم حويج - رانية عوينة -صابرين ماماي -آية قزاحي- ياسمين كلاعي -منال بن محمد - سلمى زمزم -شيماء بن محمد- إبتسام بن محمد-رمال عبود-ذكرى محفوظ.
وسيتضمن هذا التربص الاعدادي الثاني سبع حصص تدريبية ستدور بين الملعب الفرعي برادس و الملعب البلدي بسليمان .


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