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بلدية قابس تفوز بمشروع لتثمين فضلات البناء

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 17:29 قراءة: 0 د, 41 ث
      
افاد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية قابس محمد شريف الطاهر، اليوم الاثنين، بأن البلدية فازت من خلال مشاركتها في مناظرة قبول المشاريع ( projet RM - MED ) بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لتركيز وحدة أولية لمعالجة وتثمين فواضل البناء، تبلغ كلفة مرحلتها الأولى حوالي 50 ألف دينار

وبين الطاهر لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه الوحدة، ستخصص للفرز الأولي لفضلات البناء، على أن يتم في المرحلة الثانية انجاز مشروع متكامل لتثمين هذه الفضلات في نطاق الشراكة بين القطاع العام والخاص.

...

وأوضح أن هذه الفضلات، التي تمثل ثروة حقيقية والتي يمكن استعمالها بعد تثمينها في تهيئة الطرقات وفي البناء، تشكل هاجسا واشكالا حقيقيا لبلدية قابس، حيث أن كمياتها الملقاة في كل أرجاء المدينة، والتي تقدر بمئات الأطنان تتسبب في تشويه جمالية المحيط وتتطلب لنقلها الى مكان خارج المدينة، امكانيات مالية كبيرة لا تقدر البلدية على توفيرها.


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