زيارة عمل من 1 إلى 5 أكتوبر 2023 بمشاركة 20 مؤسسة تونسية إلى 5 بلديات ليبية

ينظم المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بأريانة من 1 إلى 5 أكتوبر 2023، زيارة عمل إلى ليبيا.



وتتنزل هذه الزيارة ، في إطار سلسلة الزيارات التي ينظمها المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، بصفة دورية لتمكين المؤسسات التونسية من إكتشاف فرص الاستثمار في برنامج إعادة إعمار ليبيا والمشاركة في طلبات العروض المقترحة لإنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة في ليبيا خلال الفترة القادمة.





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و يتضمن برنامج الزيارة، وفق بلاغ أصدره، المجلس، الإثنين، عقد منتديات إقتصادية مشتركة في مقر 5 بلديات ليبية وهي طرابلس و تاجورة و الخمس و زليطن و ترهونة

و سيتم خلال المنتديات، عرض أهم المشاريع المبرمحة في البلديات المذكورة في مجال البنية الأساسية و المقاولات و الطاقة المتجددة و الشمسية و تثمين النفايات ورسكلتها



كما سيجري عقد مجموعة من اللقاءات بالمناسبة ومن أبرزها لقاء مع رئيس هيئة الاستثمار بليبيا و ثان مع رئيس صندوق إعادة إعمار الجنوب ووزير الصحة و نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية



وتهدف هذه اللقاءات إلى مناقشة سبل تبسيط الإجراءات و تقديم التحفيزات الضرورية لأصحاب المؤسسات التونسية و تطوير الشراكة التونسية الليبية في القطاعات الاستراتيجية

كما ترمي اللقاءات، وفق المصدر ذاته، إلى استحثاث نسق مساهمة كبار المقاولين في تونس في بناء المشاريع الكبرى في ليبيا



و ستسجل هذه الزيارة مشاركة أكثر من 20 مؤسسة تونسية تنشط أساسا في قطاع المقاولات والبناء والطاقات المتجددة، فضلا عن قطاع التكوين والتدريب و رسكلة النفايات وتثمينها



ويتولى المجلس، متابعة سير النقاشات والمفاوضات وتسهيل الإجراءات الإدارية لتنفيذ مختلف المشاريع المنبثقة عن هذه اللقاءات



