العداء المغربي عثمان الكومري يتوج بلقب ماراطون سيدني الدولي

توج العداء المغربي عثمان الكومري (31 سنة) اليوم الأحد بلقب ماراطون سيدني الأسترالية بعد قطعه مسافة 42 كلم في زمن قدره ساعتين و8 دقائق و20 ثانية.

وحل الكيني لابان كيبنجيتش كورير في المركز الثاني بتوقيت ساعتين و8 دقائق و43 ثانية، فيما جاء الإثيوبي جيتانه مولا تاميري في المركز الثالث بتوقيت ساعتين و11 دقيقة و22 ثانية.



ولدى السيدات، أحرزت الأمريكية بيتسي ساينا اللقب بعدما أنهت السباق في ساعتين و26 دقيقة و47 ثانية.



...



وحلت الإثيوبية رحمة توسا شوتا في المركز الثاني بزمن قدره ساعتين و 26 دقيقة و 53 ثانية ، فيما جاءت الكينية غلاديس شيسير كيبتاجيلاي في المركز الثالث بتوقيت ساعتين و28 دقيقة و 41 ثانية.





