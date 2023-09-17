سليانة: توفر الكتاب المدرسي بما يزيد عن حاجيات الجهة (المدير الجهوي للتجارة)

أفاد المدير الجهوي للتجارة بسليانة، قيس اليزيدي، بأن الحصة الموجهة لولاية سليانة من الكتاب المدرسي بلغت251 ألف نسخة لتتجاوز بذلك حاجيات الجهة والمقدرة ب247 نسخة



وبين في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تمت تلبية الحاجيات بنسبة 106 بالمائة، مؤكدا توفر جميع العناوين بما في ذلك كتاب "الإلكتريك" الذي كان مفقودا

واضاف إن المصالح المعنية، وفرت أكثر من 120 ألف كراس، مع تواصل عمليات التزود والتوزيع.



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وأشار الى تكثيف الحملات الرقابية المشتركة والمتشددة على المخالفين، مبرزا انه تم تنفيذ 140 عملية مراقبة للمكتبات منذ شهر أوت المنقضي إلى غاية اول أمس الجمعة،

ورفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالمناسبة 27 محضر بحث، موزعة على جميع المخالفات، وحررت 6 محاضر تتعلق بالاحتكار والبيع المشروط و2 محاضر تعلقت بالترفيع في الأسعار و11 مخالفة في عدم إشهار الأسعار.



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