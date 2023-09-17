البطولة السعودية : الجولة السادسة - اهداف بتوقيعات" النجوم" ورونالدو يتصدر ب7 اهداف في رصيده

فاز النصر على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة السادسة من البطولة السعودية لكرة القدم

وسجل ثلاثية النصر ساديو ماني في الدقيقة (45+1)، وأندرسون تاليسكا في

الدقيقة (49)، وكرستيانو رونالدو (78)، فيما سجل هدف الرائد محمد فوزير (87) من ركلة جزاء.

..



ورفع النصر رصيده إلى (12) نقطة في المركز الخامس مؤقتا، فيما تصدر نجمه البرتغالي كرستيانو رونالدو ترتيب الهدافين بسبعة أهداف، وبالمقابل توقفالرائد في المركز الخامس عشر برصيد (4) نقاط.ومن جهة اخرى فاز فريق أهلي جدة على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، امس السبت ضمن مباريات الجولة السادسة.وسجل ثلاثية الأهلي كل من عبدالباسط هندي في الدقيقة (4)، ووليد عبدالوهاب (23) من ركلة جزاء، وآلان ماكسيمين (67)، فيما سجل هدفي التعاون جواو بيدرو (45+3)، وموسى بارو (51).ورفع الأهلي رصيده إلى (15) نقطة في المركز الثالث، فيما تراجع التعاونللمركز الرابع برصيد (13) نقطة.وتعادل الحزم مع الطائي بهدف لكل فريق، ليرفع الحزم رصيده إلى (3) نقاط في المركز الثامن عشر / الأخير/، مقابل (7) نقاط للطائي في المركز التاسع.