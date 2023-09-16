رابطة الأبطال الافريقية : فوز النجم الساحلي على الجيش الملكي 1 - 0
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السبت 16 سبتمبر 2023 | 1 ربيع الأول 1445
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