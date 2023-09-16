رابطة الأبطال الافريقية : فوز النجم الساحلي على الجيش الملكي 1 - 0

فاز النجم الرياضي الساحلي اليوم السبت بالملعب الاولمبي بسوسة على ضيفه الجيش الملكي المغربي بنتيجة هدف دون رد، في اطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية.

وجاء هدف النجم الرياضي الساحلي عن طريق اللاعب حمزة الجلاصي في الدقيقة 67 .

وتقام مبارة الاياب بعد أسبوعين في الرباط.

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