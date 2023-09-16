الالعاب المتوسطية الشاطئية (اليونان): التونسية سارة بن احمد تحرز برونزية سباق 2 كلم بالزعانف

احرزت السباحة التونسية سارة بن احمد الميدالية البرونزية لسباق 2 كلم بالزعانف ضمن منافسات الالعاب المتوسطية الشاطئية التي تدور فعالياتها بمدينة هركليون اليونانية.



وكانت بن احمد قطعت المسافة في زمن قدره 23د و18ث خلف كل من الايطالية بيلي صاحبة المركز الاول بتوقيت قدره 22د و37ث و4 جزء بالمائة والاسبانية فرغاس ماكسيا التي حلت في المرتبة الثانية ب23د و14ث و5 جزء بالمائة.





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وهي الميدالية الثالثة لمنتخب السباحة بالزعانف بعد ذهبية وبرونزية يوسف النفاتي في سباقي 50 مترا و100 متر سباحة بالزعانف.

وكان السباح التونسي توج يوم الخميس بالميدالية الذهبية في سباق 100 م سباحة بالزعانف مع تحقيق رقم قياسي متوسطي جديد قدره 42ث و52 جزء بالمائة. كما تحصل امس الجمعة على الميدالية البرونزية في سباق 50 متر بالزعانف بتسجيله وقتا قدره 19 ثانية و91 جزء بالمائة