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رئيس الجمهورية يجتمع بوزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني

Publié le Samedi 16 Septembre 2023 - 00:06 قراءة: 0 د, 32 ث
      
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، بكل من وزير الداخلية كمال الفقي والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي.
وتناول الاجتماع، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، عديد المحاور منها تأمين المؤسسات التربوية بمناسبة العودة المدرسية إلى جانب مواصلة العمليات المشتركة مع مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات لمقاومة الاحتكار والترفيع المشط في الأسعار.
كما تم التطرق مطولا للوضع في مدينة صفاقس وجزر قرقنة سواء في ما يتعلق بالتدفق غير المقبول للمهاجرين غير الشرعيين، أو تواصل موجات الهجرة من مدينتي صفاقس والمهدية على وجه الخصوص.
وشدد رئيس الدولة على ضرورة تأمين المواطنين والحفاظ على سلامة الوطن وفرض احترام القانون.
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