وزير الصحة يبحث مع سفيرة جمهويّة غينيا الاستوائيّة بتونس سبل تعزيز التعاون الصحّي بين البلدين

خصّصت جلسة العمل التي عقدها وزير الصحة علي المرابط مع سفيرة جمهويّة غينيا الاستوائيّة بتونس "جارتريدوس ندوق

نسوقا" Gertridus Nsang Ndong Nsuga ، أمس الخميس، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحّي بين البلدين، حسب بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على شبكة التواصل الاجتماعي" فايسبوك" مساء أمس الخميس.



وتطرّقت الجلسة إلى دفع العمل المشترك لتفعيل اتّفاقيات التعاون في مجالات تكوين أطباء الإختصاص والإطارات شبه الطبية والإستئناس بالتجربة التونسية في قطاع الصيدلة والدواء، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التونسية للإشراف على تسيير هياكل صحية وأقسام استشفائية بغينيا الاستوائية.



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وأكد علي المرابط بالمناسبة، أهمية دعم التعاون الثنائي في عدة اختصاصات طبية منها بالخصوص مجال أمراض القلب والأمراض السرطانية وصناعة الأدوية.