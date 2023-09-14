المعتمد الأول بصفاقس : السلط تتفاوض مع مراكب صيد أغلقت مدخل المحطة البحرية بقرقنة .. ولكن قد نضطر لتطبيق القانون

أفاد المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس الحبيب بلغوثي بأن السلط الجهوية والأمنية بصدد متابعة مسألة تعطل رحلات المسافرين بين قرقنة وصفاقس، مساء اليوم الخميس، وهي تتفاوض مع مراكب الصيد التي أغلقت مدخل الميناء وتحاول إقناعها بالتنحي عن طريق سفن نقل المسافرين "اللود"، غير أنها قد تضطر إلى تطبيق القانون.



وتعطلت رحلات المسافرين بين قرقنة وصفاقس مساء اليوم في الاتجاهين بعد تعمّد عدد من مراكب الصيد غلق مدخل ميناء سيدي يوسف بالجزيرة على خلفية مشكل الصيد العشوائي.

وأضاف بلغوثي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) قائلا "قد نضطر في حال عدم الاستجابة من طرف المحتجين إلى تطبيق القانون وتفعيل دور النيابة العمومية في الغرض لإعادة الرحلات إلى سيرها الطبيعي ووضع حد لمعاناة الناس العالقين في كل من صفاقس وقرقنة".



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أخبار ذات صلة: صفاقس: تعطيل سفرات اللود من وإلى جزيرة قرقنة منذ الرابعة والنصف عصرا بسبب احتجاجات من البحارة في ميناء سيدي يو...

ووصف المعتمد الأول عملية غلق الميناء ومنع باخرة اللود من المرور بـ"البلطجة والاحتجاز"، في إشارة إلى بقاء عدد كبير من المواطنين عالقين في كل من ميناء سيدي يوسف بقرقنة والمحطة البحرية بصفاقس.



وأفاد في هذا السياق بأنه سيتم تسخير خافرة تابعة للحرس الوطني لنقل امرأة مريضة تشكو من نزيف من قرقنة إلى صفاقس بعد أن تعطلت سفرات اللود.



ونجمت عن عملية غلق الميناء إلغاء السفرات المبرمجة للساعة الرابعة والنصف والسادسة والنصف من صفاقس وقرقنة في الاتجاهين رافقته موجة من الغضب والاحتقان في صفوف المسافرين العالقين في الجهتين.



وأطلق عدد من المسافرين العالقين صيحات استغاثة عبر أثير إذاعة صفاقس بسبب بقائهم لساعات طويلة رفقة أبنائهم في ظروف سيئة على متن السفينة.

كما تسبب هذا الوضع، الذي بات يتكرر منذ سنوات، في تشكّل طوابير طويلة من السيارات في المحطة البحرية بصفاقس وتعطل مصالح المسافرين، فضلا عن الشاحنات المحملة بأصناف مختلفة من البضائع والحافلات التابعة للشركة الجهوية للنقل. ووصف المعتمد الأول عملية غلق الميناء ومنع باخرة اللود من المرور بـ"البلطجة والاحتجاز"، في إشارة إلى بقاء عدد كبير من المواطنين عالقين في كل من ميناء سيدي يوسف بقرقنة والمحطة البحرية بصفاقس.وأفاد في هذا السياق بأنه سيتم تسخير خافرة تابعة للحرس الوطني لنقل امرأة مريضة تشكو من نزيف من قرقنة إلى صفاقس بعد أن تعطلت سفرات اللود.ونجمت عن عملية غلق الميناء إلغاء السفرات المبرمجة للساعة الرابعة والنصف والسادسة والنصف من صفاقس وقرقنة في الاتجاهين رافقته موجة من الغضب والاحتقان في صفوف المسافرين العالقين في الجهتين.وأطلق عدد من المسافرين العالقين صيحات استغاثة عبر أثير إذاعة صفاقس بسبب بقائهم لساعات طويلة رفقة أبنائهم في ظروف سيئة على متن السفينة.كما تسبب هذا الوضع، الذي بات يتكرر منذ سنوات، في تشكّل طوابير طويلة من السيارات في المحطة البحرية بصفاقس وتعطل مصالح المسافرين، فضلا عن الشاحنات المحملة بأصناف مختلفة من البضائع والحافلات التابعة للشركة الجهوية للنقل.