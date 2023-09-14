وزيرة الاسرة والمراة في حوار مع (وات): افتتاح المركز الجديد لرعاية المسنين بجهة أريانة قبل شهر رمضان القادم

أعلنت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، ان افتتاح المركز الجديد لرعاية المسنين "ام الخير لرعاية المسنين" بأريانة سيكون قبل شهر رمضان القادم (مارس 2024).

وأوضحت الوزيرة ان مؤسسة "أم الخير لرعاية المسنين"، التي تقع بمنطقة اريانة الصغرى، هي الاولى من نوعها في جهة أريانة التي تفتقر حاليا الى مؤسسات عموميّة لرعاية كبار السن، ملاحظة أن هذا المركز سيكون من بين أفضل المؤسسات الراعية لكبار السنّ على المستوى الوطني من حيث طاقة الاستيعاب وتطور التجهيزات والمواصفات.

وتبلغ المساحة الجمليّة للمؤسسة 2314 متر مربع، وهي تحتوي على ثلاثة طوابق بمساحة مغطاة قدرها 2600 متر مربع مجهزة بمصعد كهربائي ويتوفر بها 28 غرفة للمقيمين والمقيمات موزعة على طابقين بطاقة استيعاب 96 سريرا، إلى جانب مطبخ وقاعتين لتوزيع الأكل وقاعات وظيفية للأكل والأنشطة والحلاقة وقاعة الطبيب والعلاج الطبيعي ومصلى.

وبلغت كلفة هذا المركز، حسب معطيات نشرتها سابقا الوزارة، 11 مليون دينار، علما وان احد رجال الاعمال كان قد تبرع بالعقار الذي يحتضن المركز.



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وأفادت بلحاج موسى، ان وزارة الاسرة ستعلن، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة، عن المخرجات النهائية للدراسة التي اعدتها حول واقع مؤسسات الرعاية وخصائص المقيمين بها.

وأكدت من جهة أخرى ان الوزارة تواصل العمل على برنامج الإيداع العائلي لكبار السن الذي شهد نقلة نوعية على مستوى العدد حيث بلغ عدد المسنين ضمن هذا البرنامج قرابة 300 مسن ومسنة بعد ان كان العدد لا يتجاوز 117 مسنا خصوصا بعد الترفيع في قيمة المنحة من 200 دينار الى 350 دينار.

وابرزت الوزيرة أهمية هذا البرنامج في ضمان التوازن النفسي للمسن لوجوده في وسط طبيعي على خلاف وجوده داخل مراكز رعاية المسنين الى جانب كلفته المنخفضة مقارنة بدور الرعاية التي تتراوح كلفتها ما بين 1400 و3000 دينار للسن الواحد.

وتواصل الوزارة وفق وزيرة الأسرة، التفاعل مع مختلف الرسائل التي تتلقهاها عبر الخط الأخضر الخاص بالمسنين "1833" ومحاولة وحل بعض اشكالياتهم.





قريبا انطلاق نشاط 5 وحدات للتعهد باولياء التلاميذ من ذوي اضطرابات التعلم



وقالت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن، امال بلحاج موسى، "ان 5 وحدات للتعهد باولياء التلاميذ من ذوي اضطرابات التعلم ستدخل قريبا حيز النشاط بولايات جندوبة وباجة والقيروان ومدنين واريانة.



وأوضحت الوزيرة "ان هذه الوحدات ستتولى دعم قدرات الأولياء للتعهّد بأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم من خلال تاهيلهم في كيفية التعامل معهم ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي يعانون منها. كما ستوفر هذه الوحدات مرافقة متعددة الابعاد للأطفال.



ويتنزل احداث هذه الوحدات في اطار برنامج تم وضعه بالتعاون بين تونس والسويد، حسب الوزيرة التي اكدت ان لجنة قيادة تجمع ممثلين من عدة وزارات ذات الصلة على غرار وزارات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية ستتولى الاشراف على هذه الوحدات.



نحو اعداد دليل الولي في كيفية التعامل مع الأطفال ذوي طيف التوحد



وأفادت الوزيرة انه سيصدر خلال الأسابيع القادمة دليل الولي في كيفية التعامل مع الأطفال ذوي طيف التوحد مشيرة الى ان الدليل سيمكن الاولياء من حسن التعامل مع الطفل ذي طيف التوحد وكيفية التعامل معه لا سيما في حالات الغضب.



وأضافت بلحاج موسى "ان الدليل سيمكن الولي من التصرف السوي والتعامل الصحيح مع طفله حتى لا يساهم في تازم حالته ويمكنه أيضا من مراعاة الحالة النفسية لهذه الفئة من الأطفال لتجنب تعكر حالاتهم وتجاوز مختلف الصعوبات التي يعيشونها.



وذكرت في السياق ذاته ان عدد الاطفال المنتفحين من "برنامج دمج الأطفال ذوي طيف التوحد ضمن مؤسسات الطفولة المبكّرة بالقطاعين العمومي والخاص"، الذي انطلقت في تنفيذه الوزارة منذ قرابة السنة ونصف، سيتضاعف خلال السنة القادمة ليبلغ 600 طفل مقابل 314 طفلا خلال السنة الحالية.



ولفتت الى ان الوزارة قد عملت على توفير مختلف مقومات النجاح لهذا البرنامج والقيام بالادماج الصحيح لهذه الفئة، حيث تم وضع دليل المربي لدمج الأطفال ذوي طيف التوحد الذي تم إصداره يوم 2 افريل 2023، بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من طيف التوحد.



ويقدم دليل المربي ابجديات واسس التعامل العلمي والصحي والنفسي والطبي مع الأطفال ذوي طيف التوحد وكيفية دمجهم وتيسير عملية هذا الدمج بالنسبة لهؤلاء الأطفال.

خطة اولية للاطفال في وضعية الشارع







وأفادت بلحاج موسى من جهة أخرى ، ان الوزارة قد وضعت خطة أولية للأطفال في وضعية الشارع ستستكمل صياغتها قبل نهاية السنة الحالية لتكون اكثر توافقا ودقة لمعالجة هذه الظاهرة.



وأكدت ان استراتيجية الوزارة سترتكز مستقبلا على برامج التربية الوالدية باعتبارها ستساهم في التربية الصحيحة والعلمية لطفل اكثر توازنا نفسيا مؤكدة انه كلما كانت التربية الوالدية سليكة وذات جودة كلما تمكن المجتمع من السيطرة على مختلف الظواهر السلبية على غرار العنف والانحراف وكل الظواهر التي تعرفها الطفولة بشكل عام.



ولفتت الى ان دور الوزارة ليس فقط الحماية وانما أيضا الوقاية وبرنامج التربية الوالدية من البرامج التي تسهم في تامين جانب الوقاية علما وانه يلقى اليوم اقبالا كبيرا في مختلف انحاء العالم مؤكدة ان الاستثمار في الوقاية من المواضيع التي تعتزم الوزارة العمل صلبها خصوصا في مجال التثقيف الاجتماعي.

ذكرى العبيدي