النادي الافريقي ينتدب متوسط الميدان الغيني فيديريكو بيكورو

اعلن النادي الافريقي اليوم الاربعاء عن انتداب متوسط ميدان الغيني فيديريكو بيكورو لتعزيز صفوف فريق اكابر القدم وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لفريق باب الجديد على شبكة التواصل الاجتماعي .

ويبلغ المنتدب الجديد في صفوف النادي الافريقي 27 سنة وسبق له خوض عدد من المحطات الاحترافية في اسبانيا, حيث لعب مع ريال سرقسطة ونومانثيا وبادالونا .

كما يمتلك بيكورو عدة تجارب أخرى في غينيا الاستوائية،مع رقم قياسي في عدد المباريات مع منتخب غينيا الاستوائية برصيد 42 مباراة، وشارك في كأس أمم إفريقيا التي أقيمت مطلع عام 2022.



تابعونا على ڤوڤل للأخبار