الكاميرون وناميبيا تنهيان عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس افريقيا للأمم كوت ديفوار 2024

أنهى منتخبا الكاميرون وناميبيا عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس افريقيا للأمم لكرة القدم التي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام القادم من 13 جانفي الى 11 فيفري 2024.



وتغلب المنتخب الكاميروني مساء أمس الثلاثاء على ضيفه البوروندي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة. وجاءت الاهداف بواسطة بريان مبيومو وكريستوفر ووه في الدقيقتين 46 و59 وفينسون أبو بكر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.





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وأنهى المنتخب الكاميروني التصفيات الافريقية في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن منتخب ناميبيا صاحب المركز الثاني. وحل منتخب بوروندي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما أقصيت كينيا من التصفيات بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب التدخل الحكومي في الشأن الكروي.

وفي ما يلي القائمة النهائية للمنتخبات الـ 24 التي ضمنت تأهلها للنهائيات:

نيجيريا - غينيا بيساو - بوركينا فاسو - الرأس الأخضر - مصر - غينيا - غانا - أنغولا - الجزائر - تنزانيا - مالي - غامبيا - زامبيا - كوت ديفوار - الكونغو الديمقراطية - موريتانيا - تونس - غينيا الاستيوائية - جنوب افريقيا - المغرب - السينغال - موزمبيق - الكاميرون - ناميبيا.