اتحاد بن قردان ينتدب اللاعب حسام الدين الحباسي لمدة موسمين

تعاقد اتحاد بن قردان مع اللاعب حسام الدين الحباسي لمدة موسمين وذلك لتعزيز الرصيد البشري للفريق وفق ما اعلنه الفريق اليوم الاربعاء عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.

يذكر ان الحباسي سبق له تقمص عديد الاندية شان النادي الصفاقسي والملعب التونسي والنادي البنزرتي والنادي الإفريقي فضلا عن تجربته الاحترافية الخارجية مع أهلي طرابلس الليبي.

و كان اتحاد بن قردان قد اعلن في وقت سابق فسخ عقود اللاعبين أشرف عبد العفو، و الغاني اوبا اوليتش، و أنس ساسي، و بهاء الدين بن عثمان، بالتراضي.

يذكر أنّ اتحاد بن قردان كان قد أعلن في 1 جويلية الماضي، وقبل مجيء المدرب شهاب الليلي، أنّ عقود اللاعبين انس ساسي و بهاء الدين بن عثمان وأشرف عبد العفو تمتد الى غاية 30 جوان 2024، فيما تغيب اسم اللاعب الغاني أوبا أوليتش عن قائمة اللاعبين التي ستكون على ذمة الفريق.



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وتجدر الاشارة الى أنّ اتحاد بن قردان كان قد استهل السبت الماضي مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد، بالهزيمة على أرضه أمام النادي الافريقي بنتيجة 1 - 0، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كذلك فرق النجم الساحلي والأولمبي الباجي وقوافل قفصة ومستقبل سليمان والملعب التونسي.







