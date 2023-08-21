رابطة أبطال إفريقيا /الدور التمهيدي الأول - ذهاب: نتائج المباريات

في ما يلي نتائج مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم (2023-2024) التي جرت نهاية الاسبوع المنقضي:



الجمعة 18 أوت 2023:





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كا أم كا أم (زامبيا) - سان جورج (اثيوبيا) 1-2

شباب قسنطينة (الجزائر) - النجم الساحلي (تونس) 0-2



السبت 19 أوت 2023:

جبل (جزر القمر) - أورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا) 0-1

آ فريكان ستارز (ناميبيا) - ديناموس (زامبيا) 2-1

آ بي آر (رواندا) - غاديدكا (الصومال) 1-1

ريال باماكو (مالي) - كوتون سبورت (الكامرون) 0-0

بينغي (الغابون) - بومامورو (البورندي) 0-0

بو رانجرز (سيراليون)- ليسكر (ليبيريا) 1-1

نادي السلام (جنوب السودان) - الهلال (السودان) انسحاب نادي السلام



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الأحد 20 أوت 2023:

غالاكسي (بوتسوانا) - فايبرز (اوغندا) 2-0

صونغو (الموزمبيق) - مامبا (اسواتيني) 1-0

آساس (جيبوتي) - يونغ آفريكانز (تنزانيا) 0-2

بريميرو آغوستو (انغولا) - فيتا كلوب (ج.د. الكونغو) 1-0

أوتوهو (الكونغو) - المريخ (السودان) 1-1

دراغون (غينيا الاستوائية) - بولاتز (مالاوي) 0-2

آسكو كارا (طوغو) - الجيش الملكي (المغرب) 0-1

ميدياما (غانا) - ريمو ستارز (نيجيريا) 1-0

غارد (النيجر) - الجمارك (بوركينافاسو) تم تاجيل المباراة

كوتون (البنين) - آسيك ميموزا (كوت ديفوار 0-0

حافيا كوناكري (غينيا) - جينيراسيون فوت (السينغال) 0-0

نواذيبو (موريتانيا) - اهلي طرابلس (ليبيا) 2-0

أهلي بنغازي (ليبيا) - اينييمبا (نيجيريا) 4-3



وتجري مباريات الإياب أيام 25 و 26 و 27 أوت الجاري. كا أم كا أم (زامبيا) - سان جورج (اثيوبيا) 1-2شباب قسنطينة (الجزائر) - النجم الساحلي (تونس) 0-2جبل (جزر القمر) - أورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا) 0-1آ فريكان ستارز (ناميبيا) - ديناموس (زامبيا) 2-1آ بي آر (رواندا) - غاديدكا (الصومال) 1-1ريال باماكو (مالي) - كوتون سبورت (الكامرون) 0-0بينغي (الغابون) - بومامورو (البورندي) 0-0بو رانجرز (سيراليون)- ليسكر (ليبيريا) 1-1نادي السلام (جنوب السودان) - الهلال (السودان) انسحاب نادي السلامغالاكسي (بوتسوانا) - فايبرز (اوغندا) 2-0صونغو (الموزمبيق) - مامبا (اسواتيني) 1-0آساس (جيبوتي) - يونغ آفريكانز (تنزانيا) 0-2بريميرو آغوستو (انغولا) - فيتا كلوب (ج.د. الكونغو) 1-0أوتوهو (الكونغو) - المريخ (السودان) 1-1دراغون (غينيا الاستوائية) - بولاتز (مالاوي) 0-2آسكو كارا (طوغو) - الجيش الملكي (المغرب) 0-1ميدياما (غانا) - ريمو ستارز (نيجيريا) 1-0غارد (النيجر) - الجمارك (بوركينافاسو) تم تاجيل المباراةكوتون (البنين) - آسيك ميموزا (كوت ديفوار 0-0حافيا كوناكري (غينيا) - جينيراسيون فوت (السينغال) 0-0نواذيبو (موريتانيا) - اهلي طرابلس (ليبيا) 2-0أهلي بنغازي (ليبيا) - اينييمبا (نيجيريا) 4-3وتجري مباريات الإياب أيام 25 و 26 و 27 أوت الجاري.