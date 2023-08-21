رابطة أبطال إفريقيا /الدور التمهيدي الأول - ذهاب: نتائج المباريات

في ما يلي نتائج مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم (2023-2024) التي جرت نهاية الاسبوع المنقضي:
الجمعة 18 أوت 2023:
الجمعة 18 أوت 2023:
كا أم كا أم (زامبيا) - سان جورج (اثيوبيا) 1-2
شباب قسنطينة (الجزائر) - النجم الساحلي (تونس) 0-2
السبت 19 أوت 2023:
جبل (جزر القمر) - أورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا) 0-1
آ فريكان ستارز (ناميبيا) - ديناموس (زامبيا) 2-1
آ بي آر (رواندا) - غاديدكا (الصومال) 1-1
ريال باماكو (مالي) - كوتون سبورت (الكامرون) 0-0
بينغي (الغابون) - بومامورو (البورندي) 0-0
بو رانجرز (سيراليون)- ليسكر (ليبيريا) 1-1
نادي السلام (جنوب السودان) - الهلال (السودان) انسحاب نادي السلام
الأحد 20 أوت 2023:
غالاكسي (بوتسوانا) - فايبرز (اوغندا) 2-0
صونغو (الموزمبيق) - مامبا (اسواتيني) 1-0
آساس (جيبوتي) - يونغ آفريكانز (تنزانيا) 0-2
بريميرو آغوستو (انغولا) - فيتا كلوب (ج.د. الكونغو) 1-0
أوتوهو (الكونغو) - المريخ (السودان) 1-1
دراغون (غينيا الاستوائية) - بولاتز (مالاوي) 0-2
آسكو كارا (طوغو) - الجيش الملكي (المغرب) 0-1
ميدياما (غانا) - ريمو ستارز (نيجيريا) 1-0
غارد (النيجر) - الجمارك (بوركينافاسو) تم تاجيل المباراة
كوتون (البنين) - آسيك ميموزا (كوت ديفوار 0-0
حافيا كوناكري (غينيا) - جينيراسيون فوت (السينغال) 0-0
نواذيبو (موريتانيا) - اهلي طرابلس (ليبيا) 2-0
أهلي بنغازي (ليبيا) - اينييمبا (نيجيريا) 4-3
وتجري مباريات الإياب أيام 25 و 26 و 27 أوت الجاري.
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