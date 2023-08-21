كاس الاتحاد الافريقي - الدور التمهيدي ذهابا - نتائج

فاز نادي أبو سليم الليبي، على مضيفه نادي أولمبيك باجة امس بنتيجة 0-1، في المباراة التي احتضنها ملعب "حمادي العقربي" برادس وذلك في ذهاب ، الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2023/2024



وتفوق نادي بحر جار كينيما ممثل إثيوبيا على أرضه بنتيجة 2-1 على ممثل تنزانيا نادي عزام .





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وحقق نادي الملعب المالي، فوز مهما، خلال تنقله لمواجهة نادي واتانغا الليبيري، حيث فاز عليه بنتيجة . 3-1وانتهت المباراة التي استقبل فيها نادي كاسا سبور السنغالي، نظيره نادي إيتوال فيلانتي البوركينابي بنتيجة التعادل 1-1.

وفاز نادي أكاديميكا لوبيتو الأنغولي، بنتيجة 2-1 على ضيفه نادي لا باس من السيشل.



وفي ما يلي نتائج المقابلات التي جرت امس في اطار ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2023/2024



فوز نادي بحر دار كينيما (إثيوبيا) على نادي عزام (تنزانييا) 2-1

هزيمة أولمبيك باجة امام نادي أبو سليم (ليبيا) 0-1

هزيمة نادي واتانغا (ليبيريا) امام الملعب المالي (مالي) 1-3

تعادل كاسا سبور (السنغال) نادي إيتوال فيلانتي واغادوغو (بوركينافاسو)1-1

فوز أكاديميكا لوبيتو (أنغولا) على نادي لا باس (السيشل) 2-1

ر/ زهو

