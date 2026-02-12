حجز مطلب الإفراج عن أحمد السعيداني للتصريح بالحكم
قرّرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، حجز النظر في مطلب الإفراج المقدّم من قبل هيئة الدفاع عن النائب بالبرلمان الموقوف أحمد السعيداني، إثر الجلسة، للتصريح بالحكم فيه لاحقا.
من جهتها، رفضت النيابة العمومية مطالب الإفراج.
ويُذكر أنه تمّ استنطاق السعيداني، كما طلب محاموه مزيدا من التأخير للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع.
