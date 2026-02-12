مسؤول بورندي يطّلع على تجربة تونس في مجال الحماية المدنية
أدّى المدير العام للحماية المدنية وإدارة الكوارث بجمهورية بورندي زيارة إلى مقرّ المدرسة الوطنية للحماية المدنية، وذلك للاطلاع على تجربة تونس في مجال الحماية المدنية وإدارة الكوارث.
وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم التعاون الثنائي وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة في مجالات التكوين والتدريب والتصرّف في الأزمات والكوارث الطبيعية.
