عرض فيلم "حدود الله" للمخرج أنيس الأسود مساء الجمعة بمقر منظمة إندا العالم العربي

يقدم المخرج أنيس الأسود يوم غد الجمعة 13 فيفري فيلمه الوثائقي "حدود الله" Looking for my mothers بداية من الساعة الرابعة مساء بمقر منظمة إندا العالم العربي بحي التحرير بالعاصمة.وسيكون العرض متبوعا بنقاش مع مخرج العمل، كما سيتابع الجمهور عرضا موسيقيا ذا بعد توعوي واجتماعي لأبطال الفيلم، إذ سيتم تقديم "الفيديو كليب" /مشيتي وخليتيني/ لأبطال الفيلم معز الشريطي وهارون حمزة.ويندرج العرض وغيره من الفعاليات المرافقة له، ضمن تظاهرة ثقافية تنظمها "إندا العالم العربي" في إطار التزامها بدعم الثقافة وتعزيز الحوار المجتمعي وفق ما جاء في بلاغ للمنظمة الكائن مقرها بفضاء الكامنة بحي التحرير العلوي.ووفق المصدر ذاته ستكون هذه الفعالية مناسبة لتسليط الضوء على مشروع فني ذي قيمة إنسانية كبيرة يتناول قضايا اجتماعية على غرار الطفولة والبحث عن الجذور والقدرة على الصمود، كما تسعى إلى أن تتيح فضاء للحوار والتبادل بين المبدعين والجمهور.