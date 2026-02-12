Babnet   Latest update 18:14 Tunis

كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698df7b161aca5.48641292_igjokhmqplfen.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Février 2026 - 18:14 قراءة: 1 د, 35 ث
      
يشهد العالم يوم 17 فيفري أول كسوف شمسي خلال سنة 2026، وهو كسوف حلقي سيُنتج ظاهرة بصرية تُعرف بـ«حلقة النار»، حين يظهر القمر أصغر قليلًا من قرص الشمس، فيترك حلقة مضيئة تحيط به.

يمتد مسار الكسوف الحلقي لمسافة تُقدّر بـ4282 كيلومترًا، عابرًا غرب القارة القطبية الجنوبية ومرورًا بساحل بحر ديفيس في المحيط الجنوبي. وبذلك، فإنّ اكتمال «حلقة النار» سيُشاهَد أساسًا في مناطق نائية، حيث سيكون الحضور الأبرز لطيور البطريق أكثر من البشر.


أين يُشاهَد الكسوف الجزئي؟

المرحلة الجزئية للكسوف ستكون مرئية على نطاق أوسع، إذ ستبدو الشمس وكأن القمر «قضم» جزءًا منها في مناطق تشمل:


* القارة القطبية الجنوبية بأكملها
* جنوب شرق إفريقيا
* أقصى جنوب أميركا الجنوبية
* أجزاء من المحيطات الهادئ والهندي والأطلسي والجنوبي

وتختلف نسبة تغطية قرص الشمس بحسب الموقع الجغرافي، حيث تبلغ أعلى نسبة نحو 88% في جزر هيرد وماكدونالد الأسترالية، وكذلك في الأراضي الفرنسية الجنوبية والأنتاركتيكية.

في المحيط الهندي، تسجَّل نسب تقارب:

* 35% في جزر ماسكارين
* 32% في بورت لويس (موريشيوس)
* 31% في سان دوني (رجوانن)

أما في إفريقيا:

* 20% في أنتاناناريفو (مدغشقر)
* 16% في ديربان (جنوب إفريقيا)
* 13% في مابوتو (موزمبيق)
* 11% في ماسيرو (ليسوتو)
* 4% في غابورون (بوتسوانا)
* 3% في هراري (زيمبابوي)

كما تبلغ النسبة 3% في أوشوايا بأقصى جنوب الأرجنتين.

تحذير بشأن السلامة

يُحذّر المختصون من النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف، حتى في مرحلته الجزئية، إذ يتطلب الأمر نظارات مخصّصة للكسوف الشمسي لحماية العين من أضرار جسيمة قد تكون دائمة.

خسوف كلي للقمر بعد أسبوعين

بعد نحو أسبوعين، بين 3 و4 مارس، ستشهد السماء خسوفًا كليًا للقمر، حيث يتحوّل إلى اللون الأحمر الدموي لمدة تقارب 58 دقيقة. وسيكون مرئيًا في غرب أميركا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا، وشرق آسيا، مع إمكانية مشاهدته من قبل نحو 2.5 مليار شخص حول العالم.

أما الكسوف الحلقي التالي فسيحدث في 6 فيفري 2027، وسيكون مرئيًا في عدد من دول أميركا الجنوبية وغرب إفريقيا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323541

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 فيفري 2026 | 24 شعبان 1447
يوم فقط وتنتهي العزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:26
17:58
15:31
12:40
07:11
05:44
يوم فقط وتنتهي العزارة
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
11.83 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-14
20°-13
18°-11
14°-10
17°-11
  • Avoirs en devises 25782,2
  • (11/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,38303 DT
  • (11/02)
  • 1 $ = 2,86604 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/02)     1322,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/02)   27394 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>