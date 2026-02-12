كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟

أين يُشاهَد الكسوف الجزئي؟



يشهد العالم يوم 17 فيفري أول كسوف شمسي خلال سنة 2026، وهوسيُنتج ظاهرة بصرية تُعرف بـ«حلقة النار»، حين يظهر القمر أصغر قليلًا من قرص الشمس، فيترك حلقة مضيئة تحيط به.يمتد مسار الكسوف الحلقي لمسافة تُقدّر بـ4282 كيلومترًا، عابرًا غرب القارة القطبية الجنوبية ومرورًا بساحل بحر ديفيس في المحيط الجنوبي. وبذلك، فإنّ اكتمال «حلقة النار» سيُشاهَد أساسًا في مناطق نائية، حيث سيكون الحضور الأبرز لطيور البطريق أكثر من البشر.المرحلة الجزئية للكسوف ستكون مرئية على نطاق أوسع، إذ ستبدو الشمس وكأن القمر «قضم» جزءًا منها في مناطق تشمل:* القارة القطبية الجنوبية بأكملها* جنوب شرق إفريقيا* أقصى جنوب أميركا الجنوبية* أجزاء من المحيطات الهادئ والهندي والأطلسي والجنوبيوتختلف نسبة تغطية قرص الشمس بحسب الموقع الجغرافي، حيث تبلغ أعلى نسبة نحوفي جزر هيرد وماكدونالد الأسترالية، وكذلك في الأراضي الفرنسية الجنوبية والأنتاركتيكية.في المحيط الهندي، تسجَّل نسب تقارب:* 35% في جزر ماسكارين* 32% في بورت لويس (موريشيوس)* 31% في سان دوني (رجوانن)أما في إفريقيا:* 20% في أنتاناناريفو (مدغشقر)* 16% في ديربان (جنوب إفريقيا)* 13% في مابوتو (موزمبيق)* 11% في ماسيرو (ليسوتو)* 4% في غابورون (بوتسوانا)* 3% في هراري (زيمبابوي)كما تبلغ النسبة 3% في أوشوايا بأقصى جنوب الأرجنتين.يُحذّر المختصون من النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف، حتى في مرحلته الجزئية، إذ يتطلب الأمرلحماية العين من أضرار جسيمة قد تكون دائمة.بعد نحو أسبوعين، بين 3 و4 مارس، ستشهد السماء خسوفًا كليًا للقمر، حيث يتحوّل إلى اللون الأحمر الدموي لمدة تقارب 58 دقيقة. وسيكون مرئيًا في غرب أميركا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا، وشرق آسيا، مع إمكانية مشاهدته من قبل نحو 2.5 مليار شخص حول العالم.أما الكسوف الحلقي التالي فسيحدث في 6 فيفري 2027، وسيكون مرئيًا في عدد من دول أميركا الجنوبية وغرب إفريقيا.