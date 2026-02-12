كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟
يشهد العالم يوم 17 فيفري أول كسوف شمسي خلال سنة 2026، وهو كسوف حلقي سيُنتج ظاهرة بصرية تُعرف بـ«حلقة النار»، حين يظهر القمر أصغر قليلًا من قرص الشمس، فيترك حلقة مضيئة تحيط به.
يمتد مسار الكسوف الحلقي لمسافة تُقدّر بـ4282 كيلومترًا، عابرًا غرب القارة القطبية الجنوبية ومرورًا بساحل بحر ديفيس في المحيط الجنوبي. وبذلك، فإنّ اكتمال «حلقة النار» سيُشاهَد أساسًا في مناطق نائية، حيث سيكون الحضور الأبرز لطيور البطريق أكثر من البشر.
أين يُشاهَد الكسوف الجزئي؟المرحلة الجزئية للكسوف ستكون مرئية على نطاق أوسع، إذ ستبدو الشمس وكأن القمر «قضم» جزءًا منها في مناطق تشمل:
* القارة القطبية الجنوبية بأكملها
* جنوب شرق إفريقيا
* أقصى جنوب أميركا الجنوبية
* أجزاء من المحيطات الهادئ والهندي والأطلسي والجنوبي
وتختلف نسبة تغطية قرص الشمس بحسب الموقع الجغرافي، حيث تبلغ أعلى نسبة نحو 88% في جزر هيرد وماكدونالد الأسترالية، وكذلك في الأراضي الفرنسية الجنوبية والأنتاركتيكية.
في المحيط الهندي، تسجَّل نسب تقارب:
* 35% في جزر ماسكارين
* 32% في بورت لويس (موريشيوس)
* 31% في سان دوني (رجوانن)
أما في إفريقيا:
* 20% في أنتاناناريفو (مدغشقر)
* 16% في ديربان (جنوب إفريقيا)
* 13% في مابوتو (موزمبيق)
* 11% في ماسيرو (ليسوتو)
* 4% في غابورون (بوتسوانا)
* 3% في هراري (زيمبابوي)
كما تبلغ النسبة 3% في أوشوايا بأقصى جنوب الأرجنتين.
تحذير بشأن السلامةيُحذّر المختصون من النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف، حتى في مرحلته الجزئية، إذ يتطلب الأمر نظارات مخصّصة للكسوف الشمسي لحماية العين من أضرار جسيمة قد تكون دائمة.
خسوف كلي للقمر بعد أسبوعينبعد نحو أسبوعين، بين 3 و4 مارس، ستشهد السماء خسوفًا كليًا للقمر، حيث يتحوّل إلى اللون الأحمر الدموي لمدة تقارب 58 دقيقة. وسيكون مرئيًا في غرب أميركا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا، وشرق آسيا، مع إمكانية مشاهدته من قبل نحو 2.5 مليار شخص حول العالم.
أما الكسوف الحلقي التالي فسيحدث في 6 فيفري 2027، وسيكون مرئيًا في عدد من دول أميركا الجنوبية وغرب إفريقيا.
