الرابطة الاولى: بداية موفقة للنادي الصفاقسي ونجم المتلوي

فاز النادي الصفاقسي على النادي البنزرتي بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم الاحد على ملعب الطيب المهيري لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل ثنائية فريق عاصمة الجنوب امين الحبوبي (37) واشرف الحباسي (79).

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، قاد المهاجم الكونغولي موالا شانس فريقه نجم المتلوي لتخطي ضيفه اتحاد تطاوين بتسجيله هدف المباراة في الدقيقة 83.

وكان الترجي الرياضي قد تغلب على ضيفه مستقبل المرسى بهدف نظيف امس السبت في حين ركن الاتحاد المنستيري الى الراحة في هذه الجولة الاولى.



...





وفي ما يلي النتائج والترتيب

المجموعة الثانية

الأحد 20 أوت 2023 :

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي - النادي البنزرتي 2-صفر

في ملعب البلدي بالمتلوي

نجم المتلوي - اتحاد تطاوين 1-صفر

السبت 19 اوت 2023

المجموعة الثانية

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي - مستقبل المرسى 1-صفر



الاتحاد المنستيري / معفى



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي الصفاقسي 3 1 1 0 0 2 0

-- الترجي الرياضي 3 1 1 0 0 1 0

-- نجم المتلوي 3 1 1 0 0 1 0

4- مستقبل المرسى 0 1 0 0 1 0 1

-- اتحاد تطاوين 0 1 0 0 1 0 1

-- النادي البنزرتي 0 1 0 0 1 0 2

-الاتحاد المنستيري 0 0 0 0 0 0 0



المجموعة الأولى:

السبت 19 مارس 2023

في الملعب البلدي بسليمان

مستقبل سليمان - الملعب التونسي 1-2

في ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان - النادي الافريقي صفر-1

الاربعاء 23 اوت 2023

في المرسى - س 16 و30 /دون حضور جمهور/

الاولمبي الباجي - النجم الساحلي



قوافل قفصة / معفى



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- الملعب التونسي 1 2 0 0 1 1 3

-- النادي الافريقي 3 1 1 0 0 1 0

3- اتحاد بن قردان 0 1 0 0 1 0 1

-- مستقبل سليمان 0 1 0 0 1 1 2

-- النجم الساحلي 0 0 0 0 0 0 0

-- الاولمبي الباجي 0 0 0 0 0 0 0

-- قوافل قفصة 0 0 0 0 0 0 0





