الرابطة الأولى: تعيين حكام مقابلات يومي السبت والاحد ضمن الجولة الافتتاحية

في ما يلي تعيين حكام مباريات يومي السبت والاحد ضمن الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2023 - 2024:
السبت 19 أوت
المجموعة الأولى:
السبت 19 أوت
المجموعة الأولى:
في الملعب البلدي بسليمان
مستقبل سليمان - الملعب التونسي
الحكم: محرز الماكي
في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - النادي الافريقي
الحكم: هيثم قيراط
المجموعة الثانية
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - مستقبل المرسى
الحكم: خالد قويدر
الأحد 20 أوت:
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي - النادي البنزرتي
الحكم: أسامة رزق الله
في ملعب البلدي بالمتلوي
نجم المتلوي - اتحاد تطاوين
الحكم: أحمد الذوادي
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