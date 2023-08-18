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الرابطة الأولى: تعيين حكام مقابلات يومي السبت والاحد ضمن الجولة الافتتاحية

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 14:15 قراءة: 0 د, 30 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مباريات يومي السبت والاحد ضمن الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2023 - 2024:

السبت 19 أوت
المجموعة الأولى:
...

في الملعب البلدي بسليمان
مستقبل سليمان - الملعب التونسي
الحكم: محرز الماكي

في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - النادي الافريقي
الحكم: هيثم قيراط


المجموعة الثانية
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - مستقبل المرسى
الحكم: خالد قويدر

الأحد 20 أوت:
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي - النادي البنزرتي
الحكم: أسامة رزق الله

في ملعب البلدي بالمتلوي
نجم المتلوي - اتحاد تطاوين
الحكم: أحمد الذوادي


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