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وزير الخارجية يلتقي السفيرة الفرنسية الجديدة

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 23:02 قراءة: 0 د, 26 ث
      
استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،نبيل عمار اليوم الاربعاء السفيرة الفرنسية الجديدة بتونس، آن غيغين التي قدمت له نسخة من أوراق اعتمادها،وفق ما ذكرته الوزارة في بلاغ نشرته مساء اليوم.

ورحّب الوزير بالسفيرة الجديدة متمنّيا لها التوفيق في مهامها مؤكدا استعداد الوزارة لتوفير التسهيلات الضرورية لإنجاح مهمتها.
و أشاد وزير الخارجية بهذه المناسبة بـ" عراقة علاقات الصداقة القائمة بين تونس وفرنسا" معربا عن الاستعداد لمزيد الارتقاء بها.
...

من جانبها، عبّرت الدبلوماسية الفرنسية عن رغبة بلادها مزيد تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.


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