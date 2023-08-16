منوبة: تحرير 26 مخالفة في قطاع المخابز في اسبوع، وحجز9450 كلغ من الفارينة المدعمة، و5640 كلغ من السميد

حرر اعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بمنوبة خلال الاسبوع الثاني من الشهر الحالي(من 07 الى 13 اوت) ،26 مخالفة اقتصادية متعلقة بقطاع المخابز فقط خلال 46 زيارة، 18 مخالفة منها متعلقة بالاخلال بتراتيب الدعم ، وفق تقرير للادارة الجهوية للتجارة بمنوبة.

وقد اسفرت المراقبة المكثفة عن حجز 9450 كلغ من الفارينة المدعمة، و5640 من السميد ، فضلا عن الف كلغ من مادة السكر المدعم .

وتعلقت المخالفات المسجلة ايضا، وفق ذات التقرير، بمخالفة شروط الجودة وسلامة المنتوجات ، والترفيع في الاسعار وعدم اشهارها وزن غير قانونية.

واستهدف النشاط الرقابي المخابز المصنفة وغير المصنفة، وسير عملية التزويد، والتثبت من صناعة الخبز طيلة اليوم، ومراقبة مدى التزام اصحاب المخابز بتحويل حصتها من مادة الفارينة المدعمة الى خبز.



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هذا وقامت نفس المصالح، خلال نفس الفترة، من رفع 103 مخالفو اقتصادية خلال 675 زيارة ، وتعلقت اهم المخالفات بالترفيع والزيادة في الاسعار بنسبة 35,9 بالمائة، وعدم اشهار الاسعار بنسبة 29 بالمائة، ومثلت المواد الغذائية بالتفصيل النسبة الاعلى بتسجيل 54,4 بالمائة، ثم الخضر والغلال بنسبة تفوق ال22 بالمائة.



كما رفعت في اطار حملات رقابة مشتركة مع الشرطة والحرس البلدي ،ووحدات الحرس والامن الوطنيين ، 70 مخالفة خلال 425 زيارة في نفس الفترة سالفة الذكر، 53 مخالف منها من اجل عدم احترام شفافية المعاملات، والبيع بالجملة دون تسليم فواتير، ووالامتناع عن البيع والمترولوجيا،والاخلال بتراتيب الدعم والجودة وسلامة المنتوجات.