كأس الكنفديرالية (الدور التمهيدي الأول): برنامج لقاءات الذهاب

في ما يلي برنامج مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكنفديرالية لكرة القدم التي ستدور ايام الجمعة والسبت والأحد 18 و19 و20 اوت الجاري :
الجمعة 18 أوت 2023 :
آرتا سولار (جيبوتي) - هورسيد (الصومال) س14
الجمعة 18 أوت 2023 :
آرتا سولار (جيبوتي) - هورسيد (الصومال) س14
كاكامينغا (كينيا) - الهلال (ليبيا) س14
سينغيدا بيغ ستارز (تنزانيا) - جيكو (زنزيبار) س14
غابورون (بوتسوانا) - إلجيكو بلوس (مدغشقر) س 14
السبت 19 أوت 2023:
هايدوب (السودان) - المريخ جوبا (جنوب السودان) س13 و 30 دق
فروفيارو مابوتو (الموزمبيق) - بيل لوميار (جزر القمر) س14
سيكوكون يونايتد (جنوب افريقيا) - يونغ بوفالوز (اسواتيني) س14
بندل (نيجيريا) - اولمبي الشلف (الجزائر) س16
كانو سبور (غينيا الاستوائية) - مايسترو يونايتد (زامبيا) س16
الجمارك (النيجر) - كالون (سيراليون) س 16 و 30 دق
آ س سي كارا (طوغو) - آماديو جيكانو (كوت ديفوار) س17
ميلو (غينيا) - دريم (غانا) س17
ودادية الجمارك (موريتانيا) - أكاديمية سوار (غينيا) س18
الأحد 20 أوت 2023 :
الاولمبي الباجي (تونس) - أبو سليم (ليبيا) س 16
باهير دار سيتي (اثيوبيا) - آزام (تنزانيا) س13 و 30 دق
لوبيتو (انغولا) - لاباس (السيشال) س14
حي العرب (السودان) - إيغل نوار (البورندي) س16
واتانغا (ليبيريا) - الملعب المالي (مالي) س 17
كازا سبور زيغنشور (السنغال) - ايتوال فيلانت (بوركينافاسو) س 18
الفتح الرباطي (المغرب) - لوتو (البنين) س21
و تجري مباريات الإياب أيام 25 و 26 و 27 أوت الجاري.
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