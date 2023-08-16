كأس الكنفديرالية (الدور التمهيدي الأول): برنامج لقاءات الذهاب

في ما يلي برنامج مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكنفديرالية لكرة القدم التي ستدور ايام الجمعة والسبت والأحد 18 و19 و20 اوت الجاري :



الجمعة 18 أوت 2023 :

آرتا سولار (جيبوتي) - هورسيد (الصومال) س14



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كاكامينغا (كينيا) - الهلال (ليبيا) س14

سينغيدا بيغ ستارز (تنزانيا) - جيكو (زنزيبار) س14

غابورون (بوتسوانا) - إلجيكو بلوس (مدغشقر) س 14



السبت 19 أوت 2023:

هايدوب (السودان) - المريخ جوبا (جنوب السودان) س13 و 30 دق

فروفيارو مابوتو (الموزمبيق) - بيل لوميار (جزر القمر) س14

سيكوكون يونايتد (جنوب افريقيا) - يونغ بوفالوز (اسواتيني) س14

بندل (نيجيريا) - اولمبي الشلف (الجزائر) س16

كانو سبور (غينيا الاستوائية) - مايسترو يونايتد (زامبيا) س16

الجمارك (النيجر) - كالون (سيراليون) س 16 و 30 دق

آ س سي كارا (طوغو) - آماديو جيكانو (كوت ديفوار) س17

ميلو (غينيا) - دريم (غانا) س17

ودادية الجمارك (موريتانيا) - أكاديمية سوار (غينيا) س18



الأحد 20 أوت 2023 :

الاولمبي الباجي (تونس) - أبو سليم (ليبيا) س 16

باهير دار سيتي (اثيوبيا) - آزام (تنزانيا) س13 و 30 دق

لوبيتو (انغولا) - لاباس (السيشال) س14

حي العرب (السودان) - إيغل نوار (البورندي) س16

واتانغا (ليبيريا) - الملعب المالي (مالي) س 17

كازا سبور زيغنشور (السنغال) - ايتوال فيلانت (بوركينافاسو) س 18

الفتح الرباطي (المغرب) - لوتو (البنين) س21



و تجري مباريات الإياب أيام 25 و 26 و 27 أوت الجاري.