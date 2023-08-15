منوبة: تكريم المتفوّقين في مختلف الامتحانات الوطنية والمستويات الدراسية بالجهة في الاحتفال الجهوي بيوم العلم

احتضن مقرّ ولاية منوبة، اليوم الثلاثاء، موكبا جهويا لتكريم 50 تلميذا وتلميذة من المتفوقين في جميع المستويات الدراسية ومختلف المناظرات الوطنيّة، بإشراف والي الجهة، وأعضاء مجلس النواب، والمندوبة الجهوية للتربية، والإطارات الجهوية والمحلية، وكافة المتدخلين في المنظومة التربوية من هياكل نقابية وغيرها.



وتم بالمناسبة تثمين جهود المتفوقين في مختلف المستويات الدراسية، واستعراض نتائجهم، والاشادة بالجهود المبذولة من قبل الاسرة التربوية ومختلف الأطراف المساهمة في هذا التميز والتألق في مراتب العلم والمعرفة، علما أن النسبة العامة للنجاح في امتحان الباكالوريا دورة 2023 بولاية منوبة بلغت 52,41 بالمائة لتحلّ في المرتبة 16 على المستوى الوطني ضمن ترتيب 26 مندوبية.

وشملت قائمة المتفوقين المتوّجين اليوم ياسمين السبعي من المعهد النموذجي بمنوبة في شعبة الرياضيات والحاصلة على معدل 18,96 وهو أعلى معدل بالجهة، ثم صفاء عويني بحصولها على معدل 18،62 في شعبة العلوم التجريبية من نفس المعهد، وكان أحسن معدل في شعبة الاقتصاد والتصرف 18،05 من نصيب التلميذ آزر العبيدي من معهد الفارابي بالمرناقية وهو صاحب اعلى معدل على المستوى الوطني.



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وشمل التكريم أيضا صاحب افضل معدل جهوي في مناظرة الالتحاق بالمدارس الاعدادية النموذجية، وهو محمد عزيز السحباني من المدرسة الخاصة "ايفريست" الحاصل على معدل 18,80، وصاحب افضل معدل في شهادة ختم التعليم الاساسي التي بلغت نسبتها 57 ,68 بالمائة، وبقية المتفوقين في بقية المستويات الدراسية.

كما تم تكريم عدد من الاعوان والاطارات المحالين على شرف المهنة، فضلا عن مبدعين من المربين والاطارات، والمشرفين على النوادي وذلك تقديرا لجهودهم في خلق فرص لتعزيز إبداعات ومهارات التلاميذ، وتحقيق تميز تربوي وثقافي وتنشيطي، وتحصيل جوائز وطنية في عدد من المسابقات الوطنية في برنامج تحدي القراءة والمسرح وغيرها من المنافسات.

يشار الى ان المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة حصدت خلال السنة الدراسية المنقضية عديد التتويجات والجوائز آخرها 3 جوائز وطنية على مستوى التلاميذ والمدارس والمشرفين على البرنامج في الحفل الختامي للتظاهرة التربوية الثقافية "تحدي القراءة العربي" في نسخته السابعة للسنة الدراسية 2022-2023.