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اتحاد بن قردان: انتداب متوسط ميدان النادي الافريقي مهدي الوذرفي

Publié le Lundi 14 Août 2023 - 20:32 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلن اتحاد بن قردان اليوم الاثنين عن انتدابه لمتوسط ميدان النادي الافريقي سابقا مهدي الوذرفي بعقد يمتد لموسمين وفق ما جاء في صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.
يذكر ان اتحاد بن قردان سبق له الاعلان عن انتداب عدد من اللاعبين استعدادا للموسم الكروي 2023-2024 شان اللاعب غازي عبد الرزاق والحارس سيف الدين الشرفي وايوب التليلي ومحمد علي العمري لمدة موسم في نطاق الاعارة ومحمد خليل زيد في شكل اعارة من النجم الساحلي واللاعب بانقا برسنال ومحمد امين المسكيني وامين المهذبي ونسيم صيود وبليغ الجمالي ومتوسط الميدان انيس خذر.



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