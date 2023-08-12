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كأس ألمانيا: دورتموند يتأهل للدور الثاني بفوزه على تي.إس.فاو شوت ماينتس بنتيجة 6-1

Publié le Samedi 12 Août 2023 - 19:55 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تأهل بوروسيا دورتموند الى الدور الثاني لكأس ألمانيا اثر فوزه اليوم السبت خارج ميدانه على تي.إس.فاو شوت ماينتس المنتمي للدرجة الرابعة بنتيجة 6-1.
وبدأ دورتموند، الذي خسر لقب البطولة الألمانية في الجولة الأخيرة في الموسم الماضي، المباراة بقوة ولم يواجه أي مشاكل أمام منافسه المغمور.
وتقدم الفريق الضيف، الذي دعمه 11 ألف مشجع سافروا إلى ماينتس، بهدفين من آلير مهاجم كوت ديفوار ويوليان براندت في الدقيقتين 22 و24.
وقلص شوت ماينتس الفارق في الدقيقة 34، لكن آلير أعاد تفوق دورتموند بفارق هدفين بعد دقيقة واحدة.
...

وهز الوافد الجديد مارسيل زابيتسر الشباك بعد مجهود فردي رائع من ماركو رويس في الدقيقة 57، وجعل دونيل مالن النتيجة 5-1 قبل 11 دقيقة من النهاية.
واختتم البديل يوسف موكوكو السداسية في الدقيقة 85، ليستعد دورتموند بشكل جيد لمواجهة كولن في افتتاح البطولة الألمانية الأسبوع المقبل.


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