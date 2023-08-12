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استبعاد مبابي ونيمار وفيراتي من تشكيلة سان جيرمان قبل مواجهة لوريان في البطولة

Publié le Samedi 12 Août 2023 - 12:39 قراءة: 0 د, 37 ث
      
استبعد باريس سان جيرمان كلا من كيليان مبابي ونيمار وماركو فيراتي من تشكيلته استعدادا لمواجهة ضيفه لوريان في مستهل رحلة دفاعه عن لقب بطولة فرنسا لكرة القدم اليوم السبت، ليثير شكوكا حول مستقبل الثلاثي في العاصمة الفرنسية.
وتوترت العلاقات بين مبابي والنادي منذ أن رفض المهاجم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2023-2024.
وكان النادي قد استبعد الفرنسي الدولي من تشكيلته في الجولة الآسيوية التي خاضها الشهر الماضي استعدادا للموسم الجديد.
ومبابي ضمن عدد من اللاعبين المتوقع رحيلهم عن النادي خلال فترة الانتقالات الحالية التي تنتهي في مطلع سبتمبر المقبل. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن النادي اعتبر أنه ليس في حاجة لجهود البرازيلي نيمار ولاعب الوسط الإيطالي فيراتي.
...

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن الأسبوع الماضي أن نيمار يعاني من عدوى فيروسية.


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