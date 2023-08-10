بنزرت: إقرار فتحة مؤقتة للجسر المتحرك ببنزرت مع تمام منتصف ليل اليوم (الوالي)

متابعة - أعلن رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، في بلاغ أصدره اليوم الخميس، عن تنفيذ فتحة "تجريبية محمّلة" للجسر المتحرّك مع تمام منتصف ليل اليوم، وسيتم تبعا لذلك غلق حركة السير عبر الجسر بداية من التوقيت المذكور والى غاية فجر يوم غد الجمعة.



وتأتي هذه العملية عقب إتمام الفريق الفني المتعهّد بإصلاح مخلّفات الحريق الذي جدّ مؤخرا بالجسر للإجراءات والاصلاحات الفنية لمختلف الشبكات الخاصة بإعادة رفع هذه المنشأة مؤقتا.

ودعت اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة عموم الأهالي ومستعملي الجسر الى التفاعل الايجابي مع هذه الإجراءات الفنية المؤكدة وتوخي الحيطة والحذر على الطريق.



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