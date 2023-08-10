بنزرت: إقرار فتحة مؤقتة للجسر المتحرك ببنزرت مع تمام منتصف ليل اليوم (الوالي)

متابعة - أعلن رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، في بلاغ أصدره اليوم الخميس، عن تنفيذ فتحة "تجريبية محمّلة" للجسر المتحرّك مع تمام منتصف ليل اليوم، وسيتم تبعا لذلك غلق حركة السير عبر الجسر بداية من التوقيت المذكور والى غاية فجر يوم غد الجمعة.
وتأتي هذه العملية عقب إتمام الفريق الفني المتعهّد بإصلاح مخلّفات الحريق الذي جدّ مؤخرا بالجسر للإجراءات والاصلاحات الفنية لمختلف الشبكات الخاصة بإعادة رفع هذه المنشأة مؤقتا.
ودعت اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة عموم الأهالي ومستعملي الجسر الى التفاعل الايجابي مع هذه الإجراءات الفنية المؤكدة وتوخي الحيطة والحذر على الطريق.
وتأتي هذه العملية عقب إتمام الفريق الفني المتعهّد بإصلاح مخلّفات الحريق الذي جدّ مؤخرا بالجسر للإجراءات والاصلاحات الفنية لمختلف الشبكات الخاصة بإعادة رفع هذه المنشأة مؤقتا.
ودعت اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة عموم الأهالي ومستعملي الجسر الى التفاعل الايجابي مع هذه الإجراءات الفنية المؤكدة وتوخي الحيطة والحذر على الطريق.
يذكر أنّ رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت قد أكّد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عملية تشغيل "مغيرات السرعة الكهربائية" (وفّرتها مؤسسة الفولاذ) على المحركات الرئيسية الواقعة بغرفة التحكم برفع الجسر المتحرك ببنزرت تمت اليوم بنجاح، وجاري العمل من على تأمين فتحة رئيسية مؤقتة للجسر وتمكين جميع البواخر الراسية بالميناء التجاري ببنزرت من المغادرة في انتظار انجاز مشروع إعادة تغيير كامل منظومة تشغيل الجسر والتي ستتطلب بعض الوقت، وفق تعبيره.
نجاح الاختبارات الفنية الخاصة بتعديل مغيرات السرعة الكهربائية على المحركات الرئيسية للجسر المتحرك
أفاد رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، بأنّ عملية تشغيل مغيّرات السرعة الكهربائية( وفّرتها مؤسسة الفولاذ) على المحركات الرئيسية الواقعة بغرفة التحكّم للجسر المتحرك ببنزرت، تمت اليوم الخميس بكل نجاح، على غرار نجاح الاختبارات الفنية المنجزة الاسبوع الفارط بفضاء مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة.
وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن العملية أنجزت من قبل الفريق الفني التابع لمصالح الهندسة العسكرية والتجهيز ومؤسسة الفولاذ، بمعية فريق الصيانة، وعدد من الخبراء من إطارات عليا ومختصة عملت في السابق بالجسر بحضور مكتب مراقبة معتمد وممثلي السلط الجهوية والمحلية.
من ناحيتها، أفادت المديرة الجهوية للتجهيز، أم الزين الطمني، بأنّ المرحلة المقبلة ستكون إجراء فتحة تجريبية محمّلة على مسافات علوية قصيرة جدا من أجل التحقّق التام من عدم وجود أي خلل فنّي قد يعيق عملية إجراء فتحة مؤقتة خلال عبور البواخر من وإلى الميناء التجاري وغيرها من المواقع والتي سيتم تحديد موعدها في الابان من قبل اللجنة الفنية المكلفة وبحضور وموافقة مكتب مراقبة معتمد وبقية الهياكل.
ولاحظت المديرة الجهوية للتجهيز أن الفتحة التجريبية الاولية وايضا الفتحة الرسمية المؤقتة سيتم تنفيذها في ساعات الليل الأخيرة مع هدوء حركة السير وسيتم إخطار العموم بموعدها مسبقا.
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