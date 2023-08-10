نجم المتلوي يعزز رصيده البشري بـثلاثة لاعبين جدد

أعلن نجم المتلوي تعزيز رصيده البشري بثلاثة لاعبين جدد، وذلك بالتعاقد مع أحمد أولاد باهي، ومحمد جاب الله، وساسي الوسلاتي.

وأورد فريق المناجم أنّ عقد اللاعب أحمد أولاد باهي يمتد لـ 5 مواسم، ومحمد جاب الله لموسم واحد، وساسي الوسلاتي لموسمين.

وذكر نجم المتلوي أنّ محمد جاب الله لعب سابقا لفائدة الترجي الجرجيسي، فيما تقمص ساسي الوسلاتي سابقا أزياء جمعية أريانة ونادي حمام الأنف ونادي أساريا الليبي.

ويستهل نجم المتلوي مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2023 - 2024 بلقاء اتحاد تطاوين ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كذك فرق الترجي الرياضي ومستقبل المرسى والنادي الصفاقسي والنادي البنزرتي والاتحاد المنستيري.