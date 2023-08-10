Babnet

نجم المتلوي يعزز رصيده البشري بـثلاثة لاعبين جدد

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 09:42 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن نجم المتلوي تعزيز رصيده البشري بثلاثة لاعبين جدد، وذلك بالتعاقد مع أحمد أولاد باهي، ومحمد جاب الله، وساسي الوسلاتي.
وأورد فريق المناجم أنّ عقد اللاعب أحمد أولاد باهي يمتد لـ 5 مواسم، ومحمد جاب الله لموسم واحد، وساسي الوسلاتي لموسمين.
وذكر نجم المتلوي أنّ محمد جاب الله لعب سابقا لفائدة الترجي الجرجيسي، فيما تقمص ساسي الوسلاتي سابقا أزياء جمعية أريانة ونادي حمام الأنف ونادي أساريا الليبي.
ويستهل نجم المتلوي مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2023 - 2024 بلقاء اتحاد تطاوين ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كذك فرق الترجي الرياضي ومستقبل المرسى والنادي الصفاقسي والنادي البنزرتي والاتحاد المنستيري.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271270


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 10 أوت 2023 | 23 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:55
19:19
16:11
12:32
05:32
03:54
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet31°
29° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
33°-24
32°-25
32°-25
33°-24
  • Avoirs en devises
    23537,7

  • (9 août)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,37701 DT        1$ =3,08435 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 août)   670,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*