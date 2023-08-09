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التونسي غازي الغرايري مدربا للفيصلي الأردني

Publié le Mercredi 09 Août 2023 - 09:48 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلن نادي الفيصلي الأردني اليوم الأربعاء التعاقد مع المدرب التونسي غازي الغرايري.
وأورد على صفحته الرسمية أنّ غازي الغرايري سيتولى قيادة الجهاز الفني للفيصلي الأردني لمدة موسم واحد.
يذكر أنّ المدرب غازي الغرايري يحمل في رصيده تجربة ثرية في عالم التدريب، سواء كان في تونس أوفي العالم العربي، حيث أشرف تواليا منذ مومسم 2006-2007 على تدريب فرق مستقبل القصرين، ونادي الفيحاء السعودي، وقوافل قفصة، ونادي عجمان الاماراتي، ونادي الامارات، والترجي الجرجيسي، والملعب التونسي، ونادي ديبا الفجيرة الاماراتي، والنادي الصفاقسي، والنادي البنزرتي، ونجم المتلوي، والمريخ السوداني.
كما سبق له التواجد ضمن الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي، وذلك في خطة مدرب مساعد للبلجيكي جورج ليكنز.
...

يذكر أنّ نادي الفيصلي يعد من أعرق الفرق الأردنية وأكثرها تتويجا بلقب البطولة الأردنية، حيث يحمل في رصيده 36 بطولة آخرها في الموسم الماضي 2022 - 2023.


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