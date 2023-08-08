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الاتحاد الرياضي المنستيري يتعاقد مع اللاعب محمد علي بن سالم

Publié le Mardi 08 Août 2023 - 12:38 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم الثلاثاء التعاقد مع اللاعب محمد علي بن سالم.
ويشغل محمد علي بن سالم صاحب الـ 27 عاما خطة مدافع محوري، وقد سبق له اللعب لفائدة النادي الافريقي و الأولمبي الباجي ونجم المتلوي وهلال الشابة، كما خاض بعض التجارب الاحترافية خارج تونس مع انقليس بيتروف الأوكراني و آف سي آوكمك الأوزباكستاني.
ويستهل الاتحاد الرياضي المنستيري مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي الجديد 2023 - 2024، يوم 26 أو 27 أوت الجاري بمواجهة النادي الرياضي البنزرتي خارج ميدانه، وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية التي تضم كذك فرق الترجي الرياضي التونسي، والمستقبل الرياضي بالمرسى، و النادي الرياضي الصفاقسي، و النجم الرياضي بالمتلوي، و الاتحاد الرياضي بتطاوين.


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