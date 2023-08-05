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استعدادا للدورة 24 لأيام قرطاج المسرحية : اتفاقية شراكة بين أيام قرطاج المسرحية ومؤسسة عبد الوهاب بن عيّاد

Publié le Samedi 05 Août 2023 - 16:12 قراءة: 1 د, 3 ث
      
استعدادا للدورة 24 لأيام قرطاج المسرحية، تم توقيع اتفاقية شراكة بين المهرجان ممثلا في المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ومؤسسة عبد الوهاب بن عيّاد وبدعم من شركائها المُموّلين، وبحضور أعضاء الهيئة المديرة للمهرجان وممثلي المؤسسات الاقتصادية الراعية لمؤسسة بن عياد.
واحتضن حفل توقيع الاتفاقية مقر المسرح الوطني التونسي بقصر المسرح بالحلفاوين، يوم الخميس 3 أوت بحضور معز المرابط، المدير الفني ورئيس لجنة تنظيم المهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية في دورته 24 التي تتزامن هذه السنة مع الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيسه (1983- 2023).
ووفق بلاغ صادر عن الهيئة المديرة للمهرجان فإن هذه الشراكة تعد الأولى من نوعها تعد مصدر دعم مالي مهم لهذا المهرجان العريق والرائد عربيا وإفريقيا ودوليا لتعزيز موارده وإمكانياته المادية من أجل مزيد من العطاء والإشعاع.
وبهذه المناسبة، أعلن المدير العام للمسرح الوطني والمدير الفني ورئيس لجنة تنظيم المهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية معز المرابط أنّ مؤسسة عبد الوهاب بن عيّاد ستكون شريكا أساسيا لمؤسسة المسرح الوطني التونسي لبعث "موسم الإبداع المسرحي التونسي" الذي ينتظم في دورته الاولى خلال شهر نوفمبر القادم والذي سيشهد احتفالا واحتفاء بأحدث التجارب المسرحية التونسية لمزيد دعم اشعاع المسرح التونسي وطنيا ودوليا.
...

ووفق المصدر ذاته من المنتظر أن تعلن هذه التظاهرة في دورتها التأسيسية عن "جوائز الإبداع المسرحي التونسي" والتي تهدف إلى تشجيع المبدعين والفنانين المسرحيين على مزيد الخلق والابتكار.


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