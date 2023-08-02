الدورة 19 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي من 5 الى 13 اوت وسوريا ضيفة شرف

بعد حجبه أربع سنوات بسبب جائحة كورونا يستأنف المركز الثقافي الجامعي بالمنستير بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان الخدمات الجامعية تنظيم المهرجان الدولي للمسرح الجامعي في دورته 19 تحت شعار "مسرح الريادة" من 5 إلى 13 أوت الجاري بمشاركة 16 عرضا مسرحيا طلابيا من 13 دولة.



وستكون سوريا ضيف شرف الدورة مع مشاركة لأوّل مرّة من الصين وفق ما أفادت وات اليوم المديرة الجهوية للخدمات الجامعية بالمنستير بشرى بن عمار.





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ويفتتح العرض المسرحي الطلابي السوري " بيت على الحدود " من إنتاج الاتحاد الوطني لطلبة سوريا العروض المسرحية يوم السبت 5 أوت الجاري على الساعة التاسعة مساء بقصر العلوم بالمنستير في حين يكون الجمهور على موعد يوم الأحد 6 أوت الجاري على الساعة التاسعة مساء بالمركب الثقافي بالمنستير مع العرض المسرحي "قلم بروسبيرو" للمركب الثقافي الجامعي بالمنستير، وبقصر العلوم على الساعة العاشرة والنصف مساء مع "المقام أو العار" من إنتاج جامعة باتنة بالجزائر.



وتتواصل العروض المسرحية الطلابية الطلابي يوم الإثنين 7 أوت على الساعة الحادية عشر صباحا بقصر العلوم بالمنستير مع "زهرة الخريف" من المملكة العربية السعودية، وعلى الساعة التاسعة مساء بالمركب الثقافي بالمنستير مع العرض المسرحي " غناء النجوم" من إنتاج الجامعة الأردنية، وعلى الساعة العاشرة والنصف بقصر العلوم مع عرض مسرحي طلابي من بلغاريا.



ويواكب الجمهور يوم الثلاثاء 8 أوت بالمركب الثقافي بالمنستير "لعنة السلطة" من إنتاج المركز الجامعي للفنون الدرامية والأنشطة الثقافية بتونس، وبقصر العلوم مع "البؤساء" لطلبة جامعة عين شمس بمصر.



وبرمجت هيئة المهرجان يوم الخميس 10 أوت بقصر العلوم بالمنستير على الساعة الحادية عشر صباحا " الكراسي" لجامعة السليمانية بالعراق، وعلى الساعة التاسعة مساء "حكايات المحطات" للكلية العلمية للتصميم بسلطنة عمان، وعلى الساعة العاشرة والنصف مساء "توربيون" للمركز الثقافي الجامعية بالمنستير.



ويقدم يوم الجمعة 11 أوت طلبة من جامعة بنغازي بليبيا "ظل ميت" على الساعة 11 عشرة صباحا بقصر العلوم، وطلبة من جامعة النجاح الوطنية بفلسطين "الجانب الآخر" على الساعة التاسعة مساء بالمركز الثقافي بالمنستير، وطلبة من الصين "هي والأربعة رجال" على الساعة العاشرة والنصف بقصر العلوم بالمنستير في حين يقدم مساء السبت 12 أوت على الساعة التاسعة مساء بالمركب الثقافي بالمنستير طلبة من المغرب "عازف على الأرشيف، وعلى الساعة العاشرة والنصف بقصر العلوم طلبة من أكاديمية روما للمسرح عرض "ابنا".



وبرمجت بالتوازي مع العروض المسرحية الطلابية خلال اليوم الأوّل من المهرجان السبت 5 أوت استعراضا بعنوان "العالم بين يديك" وحفل افتتاح يتضمن عرض شريط وثائقي حول تاريخ المهرجان وتكريم ثلة من المسرحيين بقصر العلوم بالمنستير الذي سيحتضن الأحد 13 أوت حفل الاختتام.



ويشمل المهرجان الذي له بعد تكويني مناقشة جميع العروض وتنظيم أربعة ورشات حول "الممثل بين فنون الإلقاء وفنون الإخراج" بتأطير الأستاذ العراقي مقداد مسلم، و"الممثل والشخصية" مع الأستاذ المغربي مبارك الفقير، و"الميم" مع الأستاذ التونسي خالد بوزيد، و"السينوغرافيا" مع الأستاذ التونسي حسان السلامي علاوة على ندوة فكرية بعنوان "السينوغرافيا ، رؤى جديدة من منطلق إمكانات الصورة الرقمية لشباب المسرح الجامعي" وذلك يوم 8 أوت على الساعة العاشرة صباحا بقصر العلوم، وسهرات ثقافية وخرجة سياحية إلى المهدية حسب ذات المصدر.