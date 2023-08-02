اجتماع مجلس الجامعات ينظر في مستجدّات التوجيه الجامعي والاستعداد للعودة الجامعية 2023-2024

نظر اجتماع مجلس الجامعات الملتئم، أمس الثلاثاء باشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، في جملة من النقاط من بينها مستجدّات التوجيه الجامعي والاستعداد للعودة الجامعية 2023-2024 وخاصة في ما يتعلّق بالخدمات الجامعية للطلبة.



وتطرق مجلس الجامعات الى نتائج دراسة ملفات تأهيل مسارات التكوين بالنسبة إلى السنة الجامعية 2023-2024 وذلك طبقا للمنشور الوزاري المتعلّق بحملة التأهيل الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2023-2024 والّذي تمّ التركيز فيه أساسا على شهادات التكوين المندرجة في إطار التعاون الدولي والشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات الأخرى في المجالات ذات الاختصاصات المتجدّدة.





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كما تناول المجلس، وفق بلاغ للوزارة صادر الاربعاء، نتائج مناظرات الدخول إلى مراحل تكوين المهندسين ومشروع منشور يتعلّق بروزنامة السنة الجامعية وفترات التوقّف عن الدروس بالنسبة إلى السنة الجامعية 2023-2024.



وناقش المجلس موضوع التأطير بالشهادة الوطنية للدكتوراه وتمّ الاتّفاق على تكوين لجنة لدراسة الإشكاليات المطروحة وتقديم مقترحات في الغرض.



