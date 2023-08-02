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اجتماع مجلس الجامعات ينظر في مستجدّات التوجيه الجامعي والاستعداد للعودة الجامعية 2023-2024

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 19:33 قراءة: 0 د, 42 ث
      
نظر اجتماع مجلس الجامعات الملتئم، أمس الثلاثاء باشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، في جملة من النقاط من بينها مستجدّات التوجيه الجامعي والاستعداد للعودة الجامعية 2023-2024 وخاصة في ما يتعلّق بالخدمات الجامعية للطلبة.

وتطرق مجلس الجامعات الى نتائج دراسة ملفات تأهيل مسارات التكوين بالنسبة إلى السنة الجامعية 2023-2024 وذلك طبقا للمنشور الوزاري المتعلّق بحملة التأهيل الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2023-2024 والّذي تمّ التركيز فيه أساسا على شهادات التكوين المندرجة في إطار التعاون الدولي والشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات الأخرى في المجالات ذات الاختصاصات المتجدّدة.

...

كما تناول المجلس، وفق بلاغ للوزارة صادر الاربعاء، نتائج مناظرات الدخول إلى مراحل تكوين المهندسين ومشروع منشور يتعلّق بروزنامة السنة الجامعية وفترات التوقّف عن الدروس بالنسبة إلى السنة الجامعية 2023-2024.

وناقش المجلس موضوع التأطير بالشهادة الوطنية للدكتوراه وتمّ الاتّفاق على تكوين لجنة لدراسة الإشكاليات المطروحة وتقديم مقترحات في الغرض.



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