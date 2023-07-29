منوبة: المندوبية الجهوية للتربية تحصد 3 جوائز في الاختتام الوطني لمسابقة تحدي القراءة العربي

حصدت المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة، أمس الجمعة، خلال الحفل الختامي للتظاهرة التربوية الثقافية تحدّي القراءة العربي في نسختها السابعة للسنة الدراسية 2022-2023، المنتظم بمدينة الثقافة بالعاصمة، 3 جوائز وطنية على مستوى التلاميذ والمدارس والمشرفين على البرنامج.



وقد نالت المدرسة الابتدائية شباو بوادي الليل الجائزة الأولى وطنيا في مسابقة المدرسة المتميزة وذلك لتميز أنشطتها وتفردّها في وضع برامج وتظاهرات ترسّخ المطالعة وحبّ الكتاب، ولمستوى انفتاحها على محيطها من المؤسسات الثقافية والمجتمع المدني، ونجاحها في تقديم عرض ملخص حول ذلك أمام اللجنة، وفق تأكيد المشرفة على المسابقة بالمدرسة المربية، آمال علوي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضحت علوي أن المدرسة انخرطت في المسابقة منذ 2015 لتتطور هذه السنة نسبة المشاركة فيها بـ69 بالمائة، بعد مشاركة عدد 373 تلميذا وتلميذة ناشطين بها، مع بلوغ تلميذ منها نهائي المسابقة.



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كما نال المشرف الجهوي للمسابقة شكري قصعاوي بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة، جائزة أفضل مشرف متميز، لمبادرته بإنشاء وتصميم موقع إلكتروني خاص بالمسابقة، تتوفر فيه كل المعطيات والمعلومات والاحصائيات المرتبطة بالحدث، ويتيح للمشاركين من ذوي الإعاقة من النفاذ واستخدام الموقع عبر تقنية لغتي الاشارة والبرايل والمعطيات والقصص المسموعة التي تراعي خصوصيات جميع فئات الإعاقة وتيّسر عملية الاستخدام بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، وفق تأكيد قصعاوي لـ"وات".

أما التتويج الثالث، فكان من نصيب التلميذ عبد الرحمان السياري من المدرسة الابتدائية الخاصة "ايفرست" بمنوبة، بعد تحصله على المرتبة الخامسة في مسابقة في مسابقة تحدي القراءة العربي والهادفة اساسا إلى تحفيز النشاط الثقافي في الفضاء التربوي والتشجيع على المطالعة والقراءة والتعلم لدى الناشئة.

ويأتي التتويج بعد تسجيل المشاركة في مسابقة "تحدي القراءة العربي" بولاية منوبة، ارتفاعا ملحوظا هذه السنة، على عكس السنوات الماضية، حيث بلغ عدد المسجلين من تلاميذ المدارس الإبتدائية العمومية والخاصة بولاية منوبة 34 ألفا و641 تلميذا وتلميذة من إجمالي 111 مدرسة ابتدائية، بتأطير من المربين وعددهم 25 مشرفا ومشرفة، وبنسبة مشاركة جملية بلغت 97،8 ٪، وفق شكري قصعاوي.

يأتي ذلك بعد ان بادرت المندوبية الجهوية للتربية بوضع خطة عمل جهوية تهدف إلى مزيد حثّ التلاميذ على المشاركة والانخراط في المسابقة لما لها من فوائد هامة على مكتسبات التلميذ، وقد تهافت التلاميذ على التسجيل في المسابقة والتنافس، و تركيز لجنة جهوية لتنظيم المسابقات المحلية والجهوية في الغرض، تضمّ مشرفا جهويا و5 أعضاء آخرين لانجاح المسابقة.