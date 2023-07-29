Babnet

وزارة التعليم العالي تنظم بالشركة مع جامعة مونتريال جائزة الصادق بالسرور للتّميّز في الطب وعلوم الصحة لسنة 2023

Publié le Samedi 29 Juillet 2023 - 19:07 قراءة: 1 د, 32 ث
      
تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مؤسسة الصادق بالسرور وجامعة مونتريال، جائزة الصادق بالسرور للتميز في الطب وعلوم الصحة لسنة 2023، بهدف التشجيع على التميز والابتكار في أعمال التنمية ونقل المعارف في مجال البحث من ناحية وفي تكوين طلبة الطب وعلوم الصحة، من ناحية أخرى، وحدّدت يوم 30 سبتمبر 2023 آخر موعد لتقديم الترشحات لنيل هذه الجائزة، حسب بلاغ صادر عن الإدارة العامة للتعاون الدولي بالوزارة.

وتستهدف الجائزة الأساتذة والباحثين التونسيين الشبان في مجال الطب وعلوم الصحة الممارسين لمهنهم في تونس وأثبتوا مسارا متميزا. وتسند جائز بقيمة 5 آلاف دولار كندي سنويا، لكل صنف خلال حفل رسمي علني.
ويشترط في المترشح لنيل جائزة التميز في التنمية ونقل المعارف، أن لايتجاوز عمره 55 سنة في 30 جوان 2023 فيما يجب أن لايتعدى سن المترشح لنيل جائزة التميز في البحث، 45 سنة في ذات التاريخ المذكور، على أنه لا يمكن أن يترشح للجائزتين من يشغل منصب مسؤول جامعي ( عميد أو نائب عميد) .
...

ويتكون ملف الترشح، الذي يجب أن يحصل على 70 بالمائة من قبل لجنة إسناد الجائزة حتى يتم النظر فيه واعتماده، من ملخّص (لايتجاوز 3 صفحات) يفسّر فيه المترشّح أوجه التجديد في أعماله وكيف تساهم في التنمية ونقل المعارف، وسيرة ذاتية ( 5 صفحات على أقصى تقدير) تلخّص انجازات المترشّح والمشاريع التي يعمل عليها حاليا في علاقة بالجائزة المراد الترشّح لنيلها وتبرز بعد التميز لدى المترشح ، والشهادات المتعلقة بالجائزة المستهدفة ورسالة تقديم شخصية .
ويجب أن توجّه ملفات الترشح للجائزة إلى الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في أجل أقصاه يوم 30 سبتمبر 2023، مع ضرورة التنصيص على الجائزة المرشح لها بالإضافة إلى إرسال نسخة رقمية.
والصادق بالسرور هو أكاديمي تونسي، أصيل جزيرة جربة، مقيم في كندا منذ 1969 وقد أنشأت جامعة مونتريال منبر صادق بسرور تقديرا لجداراته العلمية وقد شارك الدكتور صادق بسرور منذ سنة 2004 في إصلاح التعليم الطبي في تونس خاصة في مجال طب الأسرة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270695


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 29 جويلية 2023 | 11 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:11
19:31
16:14
12:33
05:22
03:40
الرطــوبة:
% 89
Babnet
Babnet36°
28° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-28
35°-27
35°-26
34°-25
35°-25
  • Avoirs en devises
    23385,6

  • (28 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,39196 DT        1$ =3,05270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juil)   524,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*