وزارة التعليم العالي تنظم بالشركة مع جامعة مونتريال جائزة الصادق بالسرور للتّميّز في الطب وعلوم الصحة لسنة 2023

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مؤسسة الصادق بالسرور وجامعة مونتريال، جائزة الصادق بالسرور للتميز في الطب وعلوم الصحة لسنة 2023، بهدف التشجيع على التميز والابتكار في أعمال التنمية ونقل المعارف في مجال البحث من ناحية وفي تكوين طلبة الطب وعلوم الصحة، من ناحية أخرى، وحدّدت يوم 30 سبتمبر 2023 آخر موعد لتقديم الترشحات لنيل هذه الجائزة، حسب بلاغ صادر عن الإدارة العامة للتعاون الدولي بالوزارة.



وتستهدف الجائزة الأساتذة والباحثين التونسيين الشبان في مجال الطب وعلوم الصحة الممارسين لمهنهم في تونس وأثبتوا مسارا متميزا. وتسند جائز بقيمة 5 آلاف دولار كندي سنويا، لكل صنف خلال حفل رسمي علني.

ويشترط في المترشح لنيل جائزة التميز في التنمية ونقل المعارف، أن لايتجاوز عمره 55 سنة في 30 جوان 2023 فيما يجب أن لايتعدى سن المترشح لنيل جائزة التميز في البحث، 45 سنة في ذات التاريخ المذكور، على أنه لا يمكن أن يترشح للجائزتين من يشغل منصب مسؤول جامعي ( عميد أو نائب عميد) .



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ويتكون ملف الترشح، الذي يجب أن يحصل على 70 بالمائة من قبل لجنة إسناد الجائزة حتى يتم النظر فيه واعتماده، من ملخّص (لايتجاوز 3 صفحات) يفسّر فيه المترشّح أوجه التجديد في أعماله وكيف تساهم في التنمية ونقل المعارف، وسيرة ذاتية ( 5 صفحات على أقصى تقدير) تلخّص انجازات المترشّح والمشاريع التي يعمل عليها حاليا في علاقة بالجائزة المراد الترشّح لنيلها وتبرز بعد التميز لدى المترشح ، والشهادات المتعلقة بالجائزة المستهدفة ورسالة تقديم شخصية .

ويجب أن توجّه ملفات الترشح للجائزة إلى الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في أجل أقصاه يوم 30 سبتمبر 2023، مع ضرورة التنصيص على الجائزة المرشح لها بالإضافة إلى إرسال نسخة رقمية.

والصادق بالسرور هو أكاديمي تونسي، أصيل جزيرة جربة، مقيم في كندا منذ 1969 وقد أنشأت جامعة مونتريال منبر صادق بسرور تقديرا لجداراته العلمية وقد شارك الدكتور صادق بسرور منذ سنة 2004 في إصلاح التعليم الطبي في تونس خاصة في مجال طب الأسرة.