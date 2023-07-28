التلميذة ملاك مسلم تمثل تونس في الدور النهائي لمسابقة تحدي القراءة العربي

حازت التلميذة ملاك مسلم من المعهد النموذجي بقابس على المرتبة الأولى في مسابقة تحدي القراءة العربي 2022/2023 ، لتمثل تونس في الأدوار النهائية لهذه المسابقة العربية التي ستنتظم لاحقا في دولة الامارات العربية المتحدة.





وانتظم الحفل الختامي لهذه للتظاهرة التربوية الثقافية اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة بحضور عدد كبير من التلاميذ والمربين يمثلون مختلف المندوبيات الجهوية للتربية.



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وكان ترشح الى الأدوار النهائية افضل عشرة تلاميذ كانوا قد خاضوا غمار هذه المسابقة على المستوى الجهوي وهم الى جانب المتوجة ملام مسلم ، لينا بنور من المنستير وساجد بوعلي من تطاوين ولينا الربعاوي من سيدي بوزيد واسيل حمدي من صفاقس وعبد الرحمان السياري من منوبة وسليان الخماسي من الكاف ونور الطرابلسي من صفاقس ورنا ذياب من المهدية ومنال الكعوبي من قبلي .



وابرز وزير التربية محمد علي بوغديري في كلمة بالمناسبة أهمية هذه التظاهرة لكونها تحفز النشاط الثقافي في الفضاء التربوي وتشجع على المطالعة والقراءة لدى الناشئة، منوها بالجهود الكبيرة التي بذلها المشرفون في تونس على هذه المسابقة من مربين ومنسقين ومحكمين.



وحيت سفيرة الامارات العربية المتحدة كل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة على مستوى تونس وعبرت عن سعادتها بهذا الاقبال علي المشاركة فيها من قبل التلاميذ واليافعين في تونس وهو ما يجسم احد ابرز الأهداف التي بعثت من اجلها هذه المسابقة وهي التشجيع على القراءة والتعلم.





