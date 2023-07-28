في زيارة عمل الى بغداد..كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يتباحث مجالات التعاون الثنائي والدورة 17 لأشغال اللجنة المشتركة

تباحث كاتب لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، منير بن رجيبة خلال زيارة العمل التي اداها إلى بغداد يومي 26 و27 جويليىة الحالي، مجالات التعاون الثنائي بين تونس والعراق ولاسيما عقد الدورة 17 لأشغال اللجنة المشتركة .



وكانت هذه الزيارة التي تمت بدعوة من وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون التعاون الثنائي محمد حسين محمد بحر العلوم فرصة لاستعراض مواقف البلدين من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الخارجية.





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وقد تم تنظيم جلسة عمل للغرض، أكد فيها منير بن رجيبة ومحمد حسين محمد بحر العلوم، على عمق العلاقات الثنائية، كما عبرا عن ارتياحهما لمستوى التعاون مع العزم على مواصلة الارتقاء به في شتى المجالات خلال الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها الدورة 17 لأشغال اللجنة المشتركة التونسية العراقية.



وكانت لكاتب الدولة لقاءات مع وزير النقل العراقي ومع كتاب الدولة بوزارتي الصناعة والصحة، تناولت مجالات التعاون الواعدة وفرص الشراكة المتاحة خصوصا في قطاعات التجارة والصناعة والصحة والنقل والسياحة.



كما تم خلال هذه اللقاءات التأكيد على أهمية تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الطرفين والتسريع في وتيرة المفاوضات بخصوص مشاريع الاتفاقيات موضوع التفاوض.

