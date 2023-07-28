وزارة السياحة: مقارنة بسنة 2019 العائدات السياحية تحقق ارتفاعا هاما خلال السداسية الأولى لسنة 2023

أبرزت معطيات صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية، أن العائدات السياحية إلى حدود 20 جويلية 2023 قدرت بــ3.295.7 مليون دينار بارتفاع بــ55.1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 28.8 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.
وقدرت العائدات السياحية بالدولار بــ1067 مليون دولار بارتفاع بنسبة 51.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 25.1 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.
وقدرت العائدات السياحية بالدولار بــ1067 مليون دولار بارتفاع بنسبة 51.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 25.1 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.
أما العائدات السياحية بالأورو فبلغت 985 مليون أورو بارتفاع بنسبة 51.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وارتفاع بنسبة 30.5 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.
وبلغ العدد الجملي للسياح الوافدين على تونس إلى حدود 20 جويلية 2023، 4.590 مليون سائح بارتفاع بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019
أما عدد الليالي المقضاة فوصل إلى حدود 10 جويلية 2023، 9.2 مليون ليلة سياحية بارتفاع بنسبة 47.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وتقلص بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019 نظرا لغياب السوق الروسية.
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