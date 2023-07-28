Babnet

وزارة السياحة: مقارنة بسنة 2019 العائدات السياحية تحقق ارتفاعا هاما خلال السداسية الأولى لسنة 2023

Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 - 10:18 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أبرزت معطيات صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية، أن العائدات السياحية إلى حدود 20 جويلية 2023 قدرت بــ3.295.7 مليون دينار بارتفاع بــ55.1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 28.8 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.

وقدرت العائدات السياحية بالدولار بــ1067 مليون دولار بارتفاع بنسبة 51.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 25.1 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.

...

أما العائدات السياحية بالأورو فبلغت 985 مليون أورو بارتفاع بنسبة 51.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وارتفاع بنسبة 30.5 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.
وبلغ العدد الجملي للسياح الوافدين على تونس إلى حدود 20 جويلية 2023، 4.590 مليون سائح بارتفاع بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019

أما عدد الليالي المقضاة فوصل إلى حدود 10 جويلية 2023، 9.2 مليون ليلة سياحية بارتفاع بنسبة 47.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وتقلص بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019 نظرا لغياب السوق الروسية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270618


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 28 جويلية 2023 | 10 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:13
19:32
16:15
12:33
05:21
03:39
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet39°
34° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
39°-25
37°-28
36°-27
36°-27
34°-26
  • Avoirs en devises
    23242,8

  • (27 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,39150 DT        1$ =3,06374 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juil)   950,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*