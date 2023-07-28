وزارة السياحة: مقارنة بسنة 2019 العائدات السياحية تحقق ارتفاعا هاما خلال السداسية الأولى لسنة 2023

أبرزت معطيات صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية، أن العائدات السياحية إلى حدود 20 جويلية 2023 قدرت بــ3.295.7 مليون دينار بارتفاع بــ55.1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 28.8 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.



وقدرت العائدات السياحية بالدولار بــ1067 مليون دولار بارتفاع بنسبة 51.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 25.1 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.





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