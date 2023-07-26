بطولة العالم للسباحة: ايوب الحفناوي يعزز رصيده الحافل بالتتويجات العالمية في طريقه الى أولمبياد باريس 2024

🇹🇳 Ahmed HAFNAOUI made history for Tunisia 🇹🇳

New World Champion in the 800m Freestyle event 👇#AQUAFukuoka23 pic.twitter.com/gjlEF5QWuk — World Aquatics (@WorldAquatics) July 26, 2023

وتعد ذهبية مسابقة 800 متر الميدالية الثانية لأحمد أيوب الحفناوي في بطولة العالم، بعد احرازه لفضية سباق 400 متر يوم الأحد الماضي بزمن قدره3 دقائق و40 ثانية و70 بالمائة ، بفارق جزءين بالمائة خلف الأسترالي سامويل شورت الحائز على الميدالية الذهبية.وسيراهن أحمد أيوب الحفناوي على مزيد التتوجات في بطولة العالم، الجارية باليابان، حين يشارك في منافسات سباق 1500 م سباحة حرة.وياتي هذا الانجاز الجديد الذي تحقق اليوم ليكون خير حافز للحفناوي لمزيد التالق قبل خوض سباق 1500 متر . كما انه يشكل دافعا معنويا كبيرا للمستقبل بالنسبة للخفناوي الذي يحمل امال الجماهير الرياضية التونسية والعربية لاحراز ميدالية أولمبية ثانية في أولمبياد باريس 2024، بعد ان توفق في احراز ذهبية 400 م في أولمبياد طوكيو 2020+1.وأضحى الحفناوي صاحب الـ 20 عاما ثاني سباح تونسي يبلغ المجد العالمي والأولمبي بعد البطل أسامة الملولي الذي يملك في رصيده الأولمبي ذهبيتين وبرونزية بين 2008 و 2012، وفي رصيده العالمي 4 ذهبيات و 4 فضيات و 7 برونزيات أحرزها بين 2003 و 2014.وكان الحفناوي توج بلقب افضل رياضي تونسي في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء لسنة 2021 .-بطولة افريقيا للسباحة بالجزائر 2018: بروزنية 800 م سباحة حرة و برونزية 1500 م سباحة حرة- منافسات الجولة الذهبية (2020 الدورة الذهبية بفرنسا) : ذهبية 400 م سباحة حرة و فضية 400 م سباحة حرةبطولة فرنسا للسباحة: برونزية 400 م سباحة حرة في 2019، ذهبية 400 م سباحة حرة و ذهبية 800 م سباحة حرة في 2021أولمبياد طوكيو 2020+1: ذهبية 400 م سباحة حرةبطولة العالم فوكوكا 2023: ذهبية 800 متر سباحة حرة و فضية 400 متر سباحة حرة.