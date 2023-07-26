بطولة العالم للسباحة: ايوب الحفناوي يعزز رصيده الحافل بالتتويجات العالمية في طريقه الى أولمبياد باريس 2024

عزز السباح التونسي والبطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي رصيده الحافل بالتتويجات في المسابح العالمية في طريقه الى اولمبياد باريس بعد عام من الان عندما توج اليوم الأربعاء بالميدالية الذهبية لسباق 800 متر سباحة حرة، في بطولة العالم الجارية بمدينة فوكواكا اليابانية. وحقق زمنا قدره 7:37:00 دق.
وتفوق الحفناوي في السباق على الأسترالي صامويل شورت المتوج بذهبية سباق 400 متر الذي حلّ ثانيا بزمن قدره 7:37:76 دق و الأمريكي بوبي فينكي الذي حلّ ثالثا بزمن قدره 7:38:67 دق .
وتفوق الحفناوي في السباق على الأسترالي صامويل شورت المتوج بذهبية سباق 400 متر الذي حلّ ثانيا بزمن قدره 7:37:76 دق و الأمريكي بوبي فينكي الذي حلّ ثالثا بزمن قدره 7:38:67 دق .
وتعد ذهبية مسابقة 800 متر الميدالية الثانية لأحمد أيوب الحفناوي في بطولة العالم، بعد احرازه لفضية سباق 400 متر يوم الأحد الماضي بزمن قدره3 دقائق و40 ثانية و70 بالمائة ، بفارق جزءين بالمائة خلف الأسترالي سامويل شورت الحائز على الميدالية الذهبية.
وسيراهن أحمد أيوب الحفناوي على مزيد التتوجات في بطولة العالم، الجارية باليابان، حين يشارك في منافسات سباق 1500 م سباحة حرة.
وياتي هذا الانجاز الجديد الذي تحقق اليوم ليكون خير حافز للحفناوي لمزيد التالق قبل خوض سباق 1500 متر . كما انه يشكل دافعا معنويا كبيرا للمستقبل بالنسبة للخفناوي الذي يحمل امال الجماهير الرياضية التونسية والعربية لاحراز ميدالية أولمبية ثانية في أولمبياد باريس 2024، بعد ان توفق في احراز ذهبية 400 م في أولمبياد طوكيو 2020+1.
وأضحى الحفناوي صاحب الـ 20 عاما ثاني سباح تونسي يبلغ المجد العالمي والأولمبي بعد البطل أسامة الملولي الذي يملك في رصيده الأولمبي ذهبيتين وبرونزية بين 2008 و 2012، وفي رصيده العالمي 4 ذهبيات و 4 فضيات و 7 برونزيات أحرزها بين 2003 و 2014.
وكان الحفناوي توج بلقب افضل رياضي تونسي في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء لسنة 2021 .
🇹🇳 Ahmed HAFNAOUI made history for Tunisia 🇹🇳— World Aquatics (@WorldAquatics) July 26, 2023
New World Champion in the 800m Freestyle event 👇#AQUAFukuoka23 pic.twitter.com/gjlEF5QWuk
وفي ما يلي تذكير بأبرز الانجازات التي حققها السباح والبطل الأولمبي والعالمي التونسي أيوب الحفناوي:
-بطولة افريقيا للسباحة بالجزائر 2018: بروزنية 800 م سباحة حرة و برونزية 1500 م سباحة حرة
- منافسات الجولة الذهبية (2020 الدورة الذهبية بفرنسا) : ذهبية 400 م سباحة حرة و فضية 400 م سباحة حرة
بطولة فرنسا للسباحة: برونزية 400 م سباحة حرة في 2019، ذهبية 400 م سباحة حرة و ذهبية 800 م سباحة حرة في 2021
أولمبياد طوكيو 2020+1: ذهبية 400 م سباحة حرة
بطولة العالم فوكوكا 2023: ذهبية 800 متر سباحة حرة و فضية 400 متر سباحة حرة.
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