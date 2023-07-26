توزر: الأيام الثقافية بالمحاسن مناسبة للتنشيط وخلق فضاء ترفيهي للسكان

افتتحت الأيام الثقافية بالمحاسن من معتمدية دقاش مساء أمس الثلاثاء لتتواصل الى غاية 29 من شهر جويلية الجاري، وهي تظاهرة تنظمها جمعية مهرجان الفزعة بالمحاسن بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر.



وفي افتتاح الدورة العاشرة من هذه الأيام قدم الفنان الشعبي جمال الدين العرفاوي عرضا موسيقيا فنيا بعنوان "عرفاويات" تضمن مجموعة من الأغاني الشعبية واللوحات الراقصة.

وتقدم التظاهرة في يومها الثاني أي 26 جويلية عرضا تنشيطيا للأطفال يليه عرض مسرحي للأطفال في فضاء المكتبة العمومية بالمحاسن يوم 28 من هذا الشهر وفي اليوم نفسه تخصص السهرة للموسيقى التونسية تقدم خلالها الفنانة ناجحة جمال مجموعة من الأغاني التراثية والشعبية.



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وتختتم التظاهرة يوم 29 جويلية بسهرة موسيقية محلية تقدم خلالها أغان شبابية وتخصص لتكريم أبناء المنطقة المتفوقين في امتحان الباكالوريا والخريجين الجدد من الجامعات وفق ما بينه مدير التظاهرة رئيس جمعية مهرجان الفزعة بالمحاسن محمود حمادي.

وأضاف حمادي لوات بأنه يتم العمل من أجل الارتقاء بالأيام الثقافية الى مهرجان صيفي والتمتع بالدعم المادي اللازم لبرمجة عروض متنوعة وخاصة خلق حركية ثقافية وعروض ترفيهية وتنشيطية لفائدة سكان المنطقة التي تشكو غيابا للأنشطة الثقافية كامل موسم الصيف وفق تأكيده.

وأضاف أن جمعية مهرجان الفزعة بالمحاسن وباعتبارها الجمعية الوحيدة الناشطة في المجال الثقافي في المنطقة فهي تتبنى جميع الأنشطة والتظاهرات الثقافية بما فيها ليالي رمضان وتنشيط المدارس ثقافيا من خلال اتفاقية ممضاة مع المدارس الابتدائية في المنطقة الى جانب شراكة مع المكتبة الجهوية.